П'ять досягнень європейського турне Байдена

11:02 18 червня Київ, Україна

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав основні досягнення європейського турне Джо Байдена

"Джо Байден впевнено і майстерно надів мантію вождя вільного світу під час цього турне. Попередній президент поступився цією мантією, і нинішній глава держави рішуче повернув її", - йдеться в повідомленні.

Салліван підкреслив, що це слід вважати "фундаментальним результатом" зустрічей Байдена. Він зазначив, що разом всі досягнення виходять за рамки цього визначення.

"Це був дуже продуктивний, змістовний набір зустрічей на вищому рівні з реальними, відчутними результатами", - зазначив Салліван.

Він виділив п'ять основних досягнень:

ініціатива щодо подолання пандемії COVID-19 і забезпечення вакциною бідних країн; консолідація західних держав в питанні Китаю; домовленості про ослаблення митних обмежень; відстоювання цінностей прав людини в Китаї, Росії та інших країнах; посилення прогресу в сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, в ході поїздки в Європу Байден взяв участь в саміті G7, саміті НАТО, саміті ЄС-США і провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.