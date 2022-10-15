Путінський конвейєр смертників: від мобілізації до осіннього заклику – ISW

08:23 15 жовтня Київ, Україна

Оголошуючи про ймовірне завершення мобілізації "приблизно за два тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну спроможність для звичайного осіннього призову, який стартує в Росії 1 листопада.. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту вказали, що часткова мобілізація, за словами путіна, у Росії має завершитися протягом двох тижнів.

У той же час, в ISW вказують, що 30 вересня керівник Кремля поінформував про перенесення звичайного осіннього призову в Росії з 1 жовтня на 1 листопада.

"Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити "часткову" мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову", - пояснили фахівці.

В Інституті вивчення війни також розповіли, що президент Росії наказав закликати на осінній цикл 120 тисяч людей.

При цьому, говорячи про підготовку мобілізованих, путін погодився, що ті погано підготовлені та вже відправлені на фронт.. Так, із 220 000 покликаних осіб 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 - у частинах, які "виконують бойові завдання".

За його словами, ті проходять первинну підготовку, яка триває близько 10 днів, потім навчання з бойовими частинами, потім їх перекидають на фронт.

В ISW підкреслили, що навіть 10 днів навчання, яке може отримати мобілізований персонал, не складаються із фактичної бойової підготовки для більшості підрозділів.

Раніше путін розповів, що мобілізація в Росії завершиться за два тижні.