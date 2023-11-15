Путінська свобода: вбивця Політковської був достроково звільнений та воює в Україні

10:22 15 листопада Київ, Україна

З російських зон вийшли учасники найгучніших злочинів. Лави прощених бузувірів та бандитів поповнив організатор убивства Політковської.

Російський ексміліціонер Сергій Хаджикурбанов, засуджений у 2014 році за організацію вбивства журналістки "Нової газети" Ганни Політковської, отримав помилування президента росії володимира путіна, оскільки брав участь у війні проти України.



Про це пише РБК з посиланням на інформацію адвоката Олексія Міхальчика.



Адвокат повідомив, що Хаджикурбанов підписав перший контракт із російським міноборони як ув'язнений. Після цього був помилуваний і тепер бере участь у війні в Україні як військовослужбовець, уклавши другий контракт із міноборони росії.

"Він працював у спецзагоні у 90-ті роки, у нього є досвід, мабуть, тому йому одразу запропонували командирську посаду", - повідомив адвокат.

Хаджикурбанов, засуджений судом присяжних на 20 років, не відсидів і половини терміну. Про його помилування не повідомляли ні потерпілих у справі, ні редакції "Нової газети", де працювала Політковська.

17 убивць - приблизно стільки виявилися помилуваними і випущеними на волю указом путіна. Вони побували в Україні, скоївши ще низку військових злочинів. Після повернення кілька колишніх в'язнів знову порушили закон.