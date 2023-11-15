Путінська свобода: вбивця Політковської був достроково звільнений та воює в Україні

З російських зон вийшли учасники найгучніших злочинів. Лави прощених бузувірів та бандитів поповнив організатор убивства Політковської.
Російський ексміліціонер Сергій Хаджикурбанов, засуджений у 2014 році за організацію вбивства журналістки "Нової газети" Ганни Політковської, отримав помилування президента росії володимира путіна, оскільки брав участь у війні проти України.
Про це пише РБК з посиланням на інформацію адвоката Олексія Міхальчика.
Адвокат повідомив, що Хаджикурбанов підписав перший контракт із російським міноборони як ув'язнений. Після цього був помилуваний і тепер бере участь у війні в Україні як військовослужбовець, уклавши другий контракт із міноборони росії.
Про це пише РБК з посиланням на інформацію адвоката Олексія Міхальчика.
Адвокат повідомив, що Хаджикурбанов підписав перший контракт із російським міноборони як ув'язнений. Після цього був помилуваний і тепер бере участь у війні в Україні як військовослужбовець, уклавши другий контракт із міноборони росії.
Хаджикурбанов, засуджений судом присяжних на 20 років, не відсидів і половини терміну. Про його помилування не повідомляли ні потерпілих у справі, ні редакції "Нової газети", де працювала Політковська.
17 убивць - приблизно стільки виявилися помилуваними і випущеними на волю указом путіна. Вони побували в Україні, скоївши ще низку військових злочинів. Після повернення кілька колишніх в'язнів знову порушили закон.
Найрезонансніші повернення на свободу:
- Влітку, отримавши помилування після участі у війні, вийшов на волю перм'як Дмитро Зеленський. 2018-го він задушив свою дівчину і пропустив її тіло через м'ясорубку.
- Було помилувано й Арсена Мелконяна, який до смерті побив рієлтора через конфлікт у батьківському чаті. Але на волі він пробув недовго: його знову судять за погрози судді у Волгограді.
- Резонансним стало повернення на волю мешканця Кемерово Владислава Канюса, який отримав 17 років за вбивство студентки Віри Пехтєльової. Бузувір 3,5 години вбивав свою дівчину, завдавши їй 111 травм різної тяжкості і в результаті задушивши шнуром від праски. Дівчину не врятували поліціянти, яким зателефонували сусіди. Натомість влада повернула додому її вбивцю.
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