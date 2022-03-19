Путін заявив, що Захід намагається "перетворити Росію на слабку, залежну"

12:42 17 березня Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.



За словами глави держави, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.



До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.



Виступаючи на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки регіонів, Путін знову розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.



Країну, за його словами, намагаються "відправити за Можай", "перетворити на слабку, залежну" і, "у кращому для них варіанті", розчленувати.



При цьому, заявив він, західні країни робитимуть ставку на "п'яту колону".



Захід, за словами Путіна, намагається розколоти російське суспільство, роблячи ставку "на так звану п'яту колону, на націонал-зрадників, на тих, хто заробляє гроші тут, у нас, а живе там, і "живе" навіть не в географічному сенсі слова, а за своїми думками, за своєю рабською свідомістю.



"Я зовсім не засуджую тих, у кого вілла в Майамі або на Французькій Рив'єрі, хто не може обійтися без фуа-гра, устриць або так званих гендерних свобод. Але проблема абсолютно не в цьому, а в тому, що багато хто з таких людей, за своєю суттю, ментально знаходяться саме там, а не тут, не з нашим народом, не з Росією", – сказав президент.



За словами Путіна, російський народ "завжди зможе відрізнити справжніх патріотів від покидьків і зрадників", а останніх просто "виплюне, як мушку, що випадково залетіла в рот".



На думку президента, таке "природне та необхідне самоочищення суспільства" зміцнить країну.



Як підкреслив глава російської держави, багато країн змирилися з тим, "щоб жити, зігнувши спину і улесливо приймаючи всі рішення свого суверена", але Росія ніколи не буде "в такому жалюгідному та приниженому стані".



"Боротьба, яку ми ведемо, - це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути і залишатимемося Росією", - сказав він.