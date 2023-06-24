Путін заговорив про зраду бунтівного ПВК Вагнер

10:58 24 червня Київ, Україна

Після безсонної ночі у Кремлі було ухвалено рішення "захистити себе від внутрішньої зради". Для цього у війська Росії спущено наказ нейтралізувати "організували заколот" "вагнерівців". Для більшої важливості сам голова Кремля Володимир Путін виступив сьогодні, 24 червня, перед росіянами зі спеціальним зверненням.

Глава правлячого російського режиму вважає, що Росії "заколотом намагаються штовхати до поразки та капітуляції". Тому він пообіцяв, що заходи проти бунтівників "будуть жорсткими".

"Всі свідомо встали на шлях зради зазнають неминучого покарання", - заявив путін.

Він додав, що збройні сили Росії вже отримали наказ про "нейтралізацію тих, хто організував збройний заколот".

Однак глава Росії назвав "героями" бойовиків ПВК Вагнера, які беруть участь у війні проти України.

Путін додав, що організатори заколоту нібито зрадили "ім'я та славу" найманців-окупантів.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко виклав на своєму Telegram-каналі відеозвернення глави Кремля.

Нагадаємо, Пригожин у ніч на суботу, 24 червня, опублікував нове голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули держкордон Росії "у всіх місцях" і вже входять до Ростова.