Путін викликає Байдена на діалог "в прямому ефірі"
19:56 18 березень Київ, Україна
На вихідних в тайгу, а в понеділок можна продовжити дискусію, але тільки в прямому ефірі.
Цю пропозицію Путін озвучив Байдену в ефірі російського державного телеканалу "Росія 24".
"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без будь-яких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії" - сказав Путін.
Він запропонував не відкладати спілкування "в довгий ящик".
"Я на вихідних хочу з'їздити в тайгу, трошки там відпочити, а так можна було б або завтра, або, скажімо в понеділок. Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони час, я ось прямо зараз дам відповідне доручення Міністерству закордонних справ", - зазначив Путін.
Президент РФ додав, що бачить серед тем майбутньої розмови двосторонні відносини, "регіональні конфлікти" і пандемію COVID-19.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі