Путін викликає Байдена на діалог "в прямому ефірі"

19:56 18 березень Київ, Україна

На вихідних в тайгу, а в понеділок можна продовжити дискусію, але тільки в прямому ефірі.



Цю пропозицію Путін озвучив Байдену в ефірі російського державного телеканалу "Росія 24".

"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без будь-яких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії" - сказав Путін.

Він запропонував не відкладати спілкування "в довгий ящик".

"Я на вихідних хочу з'їздити в тайгу, трошки там відпочити, а так можна було б або завтра, або, скажімо в понеділок. Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони час, я ось прямо зараз дам відповідне доручення Міністерству закордонних справ", - зазначив Путін.

Президент РФ додав, що бачить серед тем майбутньої розмови двосторонні відносини, "регіональні конфлікти" і пандемію COVID-19.