Путін виділив понад 7 млн ​​доларів на моніторинг критики влади в ЗМІ і соцмережах

19:22 08 липня Київ, Україна

Керівництво російської столиці має намір витратити понад 7 млн доларів на удосконалення вже наявної системи моніторингу інформації про російський уряд, яка публікується в ЗМІ і соцмережах.

Про це повідомляє CNews.



Повідомлення в соцмережах і ЗМІ будуть перевірятися для виявлення «конфліктних приводів». Проєкт існує вже вісім років, і за весь цей час на нього було витрачено близько 200 млн рублів, пише видання.



Серед ЗМІ і соцмереж, за якими повинна буде стежити система, - Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com.



Згідно з техзавданням, за рік кількість оброблених повідомлень зі ЗМІ має скласти 30 млн, з соцмереж - 365 млн.



Повідомляється, що потрібна владі інформація буде зберігатися в системі разом з ім'ям автора поста або новини, кількістю друзів і передплатників автора, або кількістю аудиторії джерела ЗМІ. В системі також буде зберігатися інформація про лайки, репости і коментарі.



Система потрібна, в тому числі для «прийняття управлінських рішень для усунення негативної репутації [влади Москви] на підставі сформованих звітів», говориться в техзавданні.



Інформація, яку досліджуватиме влада, на основі аналізу буде маркуватися як негативна, позитивна або нейтральна. В технічному завданні йдеться, що система, в тому числі призначена для «прийняття управлінських рішень для усунення негативної репутації на підставі сформованих звітів».