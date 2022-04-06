Путін виділив понад 7 млн ​​доларів на моніторинг критики влади в ЗМІ і соцмережах

Керівництво російської столиці має намір витратити понад 7 млн доларів на удосконалення вже наявної системи моніторингу інформації про російський уряд, яка публікується в ЗМІ і соцмережах.
Про це повідомляє CNews.
Повідомлення в соцмережах і ЗМІ будуть перевірятися для виявлення «конфліктних приводів». Проєкт існує вже вісім років, і за весь цей час на нього було витрачено близько 200 млн рублів, пише видання.
Серед ЗМІ і соцмереж, за якими повинна буде стежити система, - Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com.
Згідно з техзавданням, за рік кількість оброблених повідомлень зі ЗМІ має скласти 30 млн, з соцмереж - 365 млн.
Повідомляється, що потрібна владі інформація буде зберігатися в системі разом з ім'ям автора поста або новини, кількістю друзів і передплатників автора, або кількістю аудиторії джерела ЗМІ. В системі також буде зберігатися інформація про лайки, репости і коментарі.
Система потрібна, в тому числі для «прийняття управлінських рішень для усунення негативної репутації [влади Москви] на підставі сформованих звітів», говориться в техзавданні.
Інформація, яку досліджуватиме влада, на основі аналізу буде маркуватися як негативна, позитивна або нейтральна. В технічному завданні йдеться, що система, в тому числі призначена для «прийняття управлінських рішень для усунення негативної репутації на підставі сформованих звітів».
Повідомлення в соцмережах і ЗМІ будуть перевірятися для виявлення «конфліктних приводів». Проєкт існує вже вісім років, і за весь цей час на нього було витрачено близько 200 млн рублів, пише видання.
Серед ЗМІ і соцмереж, за якими повинна буде стежити система, - Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com.
Згідно з техзавданням, за рік кількість оброблених повідомлень зі ЗМІ має скласти 30 млн, з соцмереж - 365 млн.
Повідомляється, що потрібна владі інформація буде зберігатися в системі разом з ім'ям автора поста або новини, кількістю друзів і передплатників автора, або кількістю аудиторії джерела ЗМІ. В системі також буде зберігатися інформація про лайки, репости і коментарі.
Система потрібна, в тому числі для «прийняття управлінських рішень для усунення негативної репутації [влади Москви] на підставі сформованих звітів», говориться в техзавданні.
Інформація, яку досліджуватиме влада, на основі аналізу буде маркуватися як негативна, позитивна або нейтральна. В технічному завданні йдеться, що система, в тому числі призначена для «прийняття управлінських рішень для усунення негативної репутації на підставі сформованих звітів».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі