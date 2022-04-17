Путін "вірить, що виграє війну" в Україні, - Карл Нехаммер

08:38 17 квітня Київ, Україна

Нещодавно відбувся візит глави уряду Австрії до Москви. Про що говорили і який результат візиту – ці питання дуже цікавили багатьох. І ось що розповів Карл Нехаммер в інтерв'ю американському телеканалу NBC. Після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним стало очевидним, що російський лідер упевнений, що виграє війну в Україні.

"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці. Вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки РФ. Він не довіряє міжнародній спільноті. Думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні. Але вірить, що виграє війну", - сказав Нехаммер.

Ведучий запитав Нехаммера про реакцію Путіна на звинувачення у воєнних злочинах.

"Він сказав мені, що співпрацюватиме з міжнародним розслідуванням, з одного боку, а з іншого боку, сказав мені, що не довіряє західному світу. Отже, це буде проблемою зараз і в майбутньому".. На мою думку, міжнародне довіру до ООН, міжнародне розслідування необхідні. Так що це була жорстка суперечка один з одним. Але я намагався переконати його, що, наприклад, колишня югославська війна показала нам, що міжнародне розслідування є корисним для судового переслідування військових злочинців", - сказав він.

За словами Нехаммера, Путін сказав йому про тяжкі наслідки санкцій для Росії, але продовжував стверджувати, що "спецоперація" проти України необхідна.

"В кінці нашої розмови він сказав мені німецькою, що краще війна закінчиться раніше, ніж пізніше. Я думаю, він точно знає, що відбувається і ми маємо протистояти йому", - сказав він.

Нагадаємо, Нехаммер став першим європейським лідером, із яким Путін провів зустріч після початку вторгнення в Україну. Перед візитом до Москви він відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.