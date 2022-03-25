Путін згадав Джоан Роулінг у своїй промові про "культуру скасування" - і отримав від неї відповідь

18:59 25 березня Київ, Україна

Автор книг про чарівника Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг відповіла президентові Росії Володимиру Путіну, який згадав її у своїй промові про «культуру скасування»

«Критикою західної культури скасування краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних людей за їхній «злочинний» опір, або тим, хто отруює та саджає у в'язницю своїх опонентів», — написала Роулінг у твіттері, прикріпивши до повідомлення запис «Бі-бі- сі» про переслідування Олексія Навального у Росії.

25 березня Володимир Путін заявив, що Росія стала жертвою західної «культури скасування», і «сьогодні намагаються скасувати цілу тисячолітню країну, наш народ». У своїй промові президент Росії серед іншого сказав, що нещодавно «скасували» письменницю Джоан Роулінг.

"За те, що вона, автор книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів, не догодила шанувальникам так званих ґендерних свобод", - сказав Путін.

Путін також у своєму виступі порівняв "культуру скасування" зі спробою нацистів спалити книги у 1930-х роках, а також розкритикував Голлівуд за "скасування вкладу Червоної Армії в розгром нацистів".