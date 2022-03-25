Путін згадав Джоан Роулінг у своїй промові про "культуру скасування" - і отримав від неї відповідь

Автор книг про чарівника Гаррі Поттера, британська письменниця Джоан Роулінг відповіла президентові Росії Володимиру Путіну, який згадав її у своїй промові про «культуру скасування»
25 березня Володимир Путін заявив, що Росія стала жертвою західної «культури скасування», і «сьогодні намагаються скасувати цілу тисячолітню країну, наш народ». У своїй промові президент Росії серед іншого сказав, що нещодавно «скасували» письменницю Джоан Роулінг.
Путін також у своєму виступі порівняв "культуру скасування" зі спробою нацистів спалити книги у 1930-х роках, а також розкритикував Голлівуд за "скасування вкладу Червоної Армії в розгром нацистів".
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