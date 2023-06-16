Путін здивований протестами в Грузії: Я думав, що всі скажуть "Дякую"

Про те, що психічне здоров'я путіна викликає занепокоєння, свідчить його обмежено спрямоване сприйняття історичних та політичних фактів. Чітким підтвердженням цього стала його реакція на протести грузинського народу проти авіаційної присутності країни-агресора у їхній країні.
Масові протести в Грузії у відповідь на прямі авіарейси і введений безвіз з росією викликали здивування президента росії володимира путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Глава кремля заявив, що чекав від грузинського народу слова подяки, а реакція грузинів стала для нього повною несподіванкою.
Він зазначив, що рішення було пов'язане з цілою низкою обставин.
Путін зазначив, що керівництво Грузії неодноразово ставило питання про скасування віз та поновлення авіаперевезень, і він вирішив зробити "цей крок назустріч".
Нагадаємо, 10 травня путін підписав указ, яким дозволив громадянам Грузії відвідувати росію без оформлення віз на строк до 90 днів. Крім того, він скасував заборону на польоти російських авіакомпаній та продаж турів до Грузії.
Вже 19 травня до Грузії прибув перший з 2019 року літак із росії. Рейс із москви зустрічали масштабною акцією протесту. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також виступила проти відновлення авіасполучення з рф.
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