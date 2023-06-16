Путін здивований протестами в Грузії: Я думав, що всі скажуть "Дякую"

10:51 28 травня Київ, Україна

Про те, що психічне здоров'я путіна викликає занепокоєння, свідчить його обмежено спрямоване сприйняття історичних та політичних фактів. Чітким підтвердженням цього стала його реакція на протести грузинського народу проти авіаційної присутності країни-агресора у їхній країні.

Масові протести в Грузії у відповідь на прямі авіарейси і введений безвіз з росією викликали здивування президента росії володимира путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава кремля заявив, що чекав від грузинського народу слова подяки, а реакція грузинів стала для нього повною несподіванкою.

"Я завжди намагаюся розподіляти все позитивне, що у нас відбувається, між своїми колегами, але в цьому випадку, дійсно, це було моє рішення і моя пропозиція навіть", – сказав путін.

Він зазначив, що рішення було пов'язане з цілою низкою обставин.

"Сезон відпусток, хотілося підтримати і людей, які прагнуть вибудувати нормальні відносини з росією в самій Грузії, ну, і наш бізнес"... для мене була повною несподіванкою наступна реакція. Я думав, що всі скажуть: "Дякую, добре". Ні, там піднялася абсолютно якась незрозуміла буча з цього питання. Дуже дивно, щиро кажучи, несподівано. Я, коли дивлюся збоку, думаю, зовсім збожеволіли, що там у них відбувається, незрозуміло", - заявив президент росії.

Путін зазначив, що керівництво Грузії неодноразово ставило питання про скасування віз та поновлення авіаперевезень, і він вирішив зробити "цей крок назустріч".

Нагадаємо, 10 травня путін підписав указ, яким дозволив громадянам Грузії відвідувати росію без оформлення віз на строк до 90 днів. Крім того, він скасував заборону на польоти російських авіакомпаній та продаж турів до Грузії.

Вже 19 травня до Грузії прибув перший з 2019 року літак із росії. Рейс із москви зустрічали масштабною акцією протесту. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також виступила проти відновлення авіасполучення з рф.