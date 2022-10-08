Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду" - Калин

Радник лідера Туреччини Ібрагім Калін вважає, що владимир путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду".
Таке Каліні сказав в інтерв'ю CNN.
На думку радника Ердогана, ув'язнені наприкінці "холодної війни" домовленості між Росією і Заходом у поданні путіна не відображають нинішню російську реальність.
Коментуючи рішення України не вести переговори з росією, доки її президентом буде володимир путін, Калин сказав, що вважає за ймовірне відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому.
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