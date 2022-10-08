Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду" - Калин

12:06 08 жовтня Київ, Україна

Радник лідера Туреччини Ібрагім Калін вважає, що владимир путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду".



Таке Каліні сказав в інтерв'ю CNN.

"Як ми вважаємо, путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Вона частково стосується і України, безперечно. Але більш глобальне питання – це нова угода між росією та західним світом”, – вважає він.



На думку радника Ердогана, ув'язнені наприкінці "холодної війни" домовленості між Росією і Заходом у поданні путіна не відображають нинішню російську реальність.



Коментуючи рішення України не вести переговори з росією, доки її президентом буде володимир путін, Калин сказав, що вважає за ймовірне відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому.