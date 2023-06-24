Путін терміново вилетів із Москви до резиденції на Валдаї - ЗМІ

Панічні настрої у Москві викликані як наближенням бунтівної армії Пригожина, а й втечею російського президента.. За даними українських спецслужб, президент Росії Володимир Путін у суботу, 24 червня, екстрено вилетів з Москви на Валдай.
Також розвідники мають у своєму розпорядженні дані про панічні настрої в Москві і підготовку до мінування мостів у столиці Росії.
Тим часом, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запевняє, що путін нібито досі працює у Кремлі.
. Його літак пропав з радарів - ЗМІ."
Нагадаємо, раніше путін заявив про "зраду" і наказав збройним силам Росії зупинити заколот голови ЧВК Вагнер Євген Пригожин. Останній у відповідь заявив, що ніхто з його бійців "не прийде з повинною".
Протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією Росії триває. Авіація Росії завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер. На підступах до Москви перекривають дороги.
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