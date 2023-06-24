Путін терміново вилетів із Москви до резиденції на Валдаї - ЗМІ

15:59 24 червня Київ, Україна

Панічні настрої у Москві викликані як наближенням бунтівної армії Пригожина, а й втечею російського президента.. За даними українських спецслужб, президент Росії Володимир Путін у суботу, 24 червня, екстрено вилетів з Москви на Валдай.

"У нас вже є дані, що путін їде з Москви.Його везуть на Валдай", - заявили у розвідці.

Також розвідники мають у своєму розпорядженні дані про панічні настрої в Москві і підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

Тим часом, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запевняє, що путін нібито досі працює у Кремлі.

. Його літак пропав з радарів - ЗМІ."

Нагадаємо, раніше путін заявив про "зраду" і наказав збройним силам Росії зупинити заколот голови ЧВК Вагнер Євген Пригожин. Останній у відповідь заявив, що ніхто з його бійців "не прийде з повинною".

Протистояння між "вагнерівцями" та регулярною армією Росії триває. Авіація Росії завдає ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК Вагнер. На підступах до Москви перекривають дороги.