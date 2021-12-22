Путін повідомив про вакцинацію другою дозою ковід-вакцини

15:21 14 квітень Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін повідомив про те, що сьогодні йому ввели другу дозу ковід-вакцини російського виробництва. Яку саме вакцину йому ввели, Путін не повідомив.



Про це він повідомив в середу на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства.



"Прямо зараз... я зробив друге щеплення", - повідомив Путін.



"Сподіваюсь, що все буде добре. Навіть не те, що сподіваюся, впевнений в цьому", - додав він.



Нагадаємо, перший компонент вакцини президент РФ отримав 23 березня. Яким саме препаратом скористався Путін, ні він сам, ні його представники навмисно не повідомляють.



Першого разу Путін також вакцинувався без камер, оскільки заявив, нібито не хотів "мавпувати".