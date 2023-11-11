Путін "швидше мертвий" чи "швидше живий"? Некролог від Патрушева

09:09 11 листопада Київ, Україна

У соцмережах знову бурхливо обговорюються чергові припущення про смерть російського диктатора Володимира Путіна. Приводом для таких чуток став виступ секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева. У своїй промові він постійно згадував президента Росії в минулому часі, розхвалював його як небіжчика. Такий виступ, за словами користувачів, звучав як некролог.

Широкого розголосу інформація нібито про смерть путіна набула наприкінці жовтня.. Тоді російський політичний аналітик Валерій Соловей заявив, що президент Росії помер о 20:40 26 жовтня, а його тіло вже встигли розмістити в морозильній камері на Валдаї.

Учорашня промова Патрушева, якого низка експертів вважає людиною, яка зараз неофіційно контролює Кремль, підігріла чутки про смерть путіна.

"Стомлене від поганих 1990-х років суспільство чекало на вирішення соціальних та економічних проблем та зміцнення національної безпеки. Для цього потрібний був керівник, який міг би поставити на порядок денний добробут населення… Таким лідером був путін", - сказав він під час виступу. "Він докладно знав стан справ у країні, мав чітку програму дій, бачив мету, уявляв собі завдання, які необхідно вирішити для її досягнення.". Вірив у людей і в надійність їхньої опори та підтримки, усвідомлював і свідомо брав на себе всю відповідальність за порятунок Вітчизни”, - продовжив секретар Ради безпеки Росії.

Соцмережі одразу порівняли слова Патрушева з промовою голови КДБ Лаврентія Берії після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна у 1953 році.

Дивний виступ Патрушева з'явився наступного дня після того, як речник Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву, що Патрушев має повноваження говорити від імені Кремля.

Опозиційний політик і колишній полковник ФСБ Геннадій Гудков у свою чергу написав: "Патрушев, одягнений у чорне, виголошує про великого товариша путіні в минулому: він був, він став, він керував, він надихав".. Чи почалася панахида?".

Професор Соловей також вважає, що після смерті путіна росією керуватимуть 10-12 осіб і "основна скрипка" буде у Патрушева.

У той же час британський таблоїд Metro звертає увагу на те, що "коханка" путіна - 40-річна Аліна Кабаєва - зникла і не з'являлася на публіці після того, як 26 жовтня з'явилися чутки про смерть російського диктатора.