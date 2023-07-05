Путін вважає Супутник V кращою вакциною в світі, але поки вакцинуватися не має наміру

18:40 11 лютого Київ, Україна

Слідом за щепленнями від грипу і пневмококу, президент РФ Володимир Путін, можливо, пройде вакцинацію і від коронавірусу.

Про це в четвер, 11 лютого, повідомляється в Telegram-каналі газети "Коммерсантъ".



За словами Путіна, пройти вакцинацію він має намір після консультації з лікарями, оскільки у нього є план щеплення. Він докладно пояснив, що у нього заплановані щеплення від грипу і пневмококу і що одночасно щепитися не можна.



Путін підкреслив, що зробить щеплення російською вакциною, оскільки вважає її найкращою в світі за всіма показниками, пише журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Telegram-каналі.



Прессекретарю російського президента Дмитру Пєскову неодноразово доводилося відповідати на питання журналістів про вакцинацію Путіна Супутником V. Представник Кремля запевняв, що президент сам повідомить про прийняте рішення.