Путін вважає Супутник V кращою вакциною в світі, але поки вакцинуватися не має наміру

Слідом за щепленнями від грипу і пневмококу, президент РФ Володимир Путін, можливо, пройде вакцинацію і від коронавірусу.
Про це в четвер, 11 лютого, повідомляється в Telegram-каналі газети "Коммерсантъ".
За словами Путіна, пройти вакцинацію він має намір після консультації з лікарями, оскільки у нього є план щеплення. Він докладно пояснив, що у нього заплановані щеплення від грипу і пневмококу і що одночасно щепитися не можна.
Путін підкреслив, що зробить щеплення російською вакциною, оскільки вважає її найкращою в світі за всіма показниками, пише журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Telegram-каналі.
Прессекретарю російського президента Дмитру Пєскову неодноразово доводилося відповідати на питання журналістів про вакцинацію Путіна Супутником V. Представник Кремля запевняв, що президент сам повідомить про прийняте рішення.
За словами Путіна, пройти вакцинацію він має намір після консультації з лікарями, оскільки у нього є план щеплення. Він докладно пояснив, що у нього заплановані щеплення від грипу і пневмококу і що одночасно щепитися не можна.
Путін підкреслив, що зробить щеплення російською вакциною, оскільки вважає її найкращою в світі за всіма показниками, пише журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Telegram-каналі.
Прессекретарю російського президента Дмитру Пєскову неодноразово доводилося відповідати на питання журналістів про вакцинацію Путіна Супутником V. Представник Кремля запевняв, що президент сам повідомить про прийняте рішення.
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