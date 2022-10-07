Путін дозволив держЗМІ визнавати невдачі та поразки в Україні

16:07 07 жовтня Київ, Україна

Оскільки війська росії майже щодня втрачають позиції, кремль наказав деяким своїм державним ЗМІ почати визнавати деякі невдачі вторгнення, побоюючись, що неухильно оптимістична пропаганда підживлює зростаючі сумніви в суспільстві.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела у кремлі.

Зміна підходу відбулася за вказівкою кремля за кілька тижнів після того, як путін зустрівся з військовими кореспондентами. Офіційно про зустріч, яка відбулася перед оголошенням мобілізації 21 вересня, нічого не повідомлялося.



Військкори, відомі скептицизмом щодо військового командування, намалювали путіну жахливу картину того, що відбувається на фронті. Вони розповідали про це президентові на тлі контрнаступу Збройних сил України, які звільнили від окупації майже всю Харківську область лише за тиждень.



Учасники зустрічі з путіним запитували після неї, чи отримував президент повне уявлення про реальну ситуацію в Україні зі щоденних доповідей міноборони. До цього путін зустрічався з військкорами на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму у червні, але тоді спілкування з ними ніяк не вплинуло на президента та офіційне висвітлення війни в Україні.



Якщо влітку російська армія перебувала в наступі, то з кінця серпня вона відступає майже за всіма напрямками, включаючи відхід з Харківської області, звільнення десятків населених пунктів у Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

Після зміни інформаційної політики кремля, роспропаганда активно включилася в роботу.

«Вчора ми втратили 16 населених пунктів у Херсонській області. Що ми сьогодні втратимо? – запитала телеведуча ольга скабеєва у передачі «60 хвилин» у представника окупаційної адміністрації.

"На полях битв справи у нас йдуть погано", - визнав пропагандист володимир соловйов 4 жовтня у своєму ефірі. Потім у ток-шоу почали критикувати воєначальників за те, що вони не змогли нічого протиставити наступу українських військ. «Складність ситуації була передбачуваною. Ми все ще вчимося. Я знаю, це жахливо чути на восьмому місяці операції», – сказав військкор Олександр Сладков у ток-шоу на каналі «Росія 1».

«Питання: коли ми говоримо про хаос, часткову мобілізацію, про те, чому сталося те, що сталося в Лимані, Балаклії, у нас у всіх виникає одне й те саме питання: чи в курсі наш головнокомандувач? Чи знає про це володимир володимирович? – запитала головна редакторка RT маргарита симоньян у телевізійній передачі.