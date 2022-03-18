Путін розповів, які країни вважає лідерами на світовій арені

19:01 22 жовтня Київ, Україна

Президент Росії вважає, що США втратили свої колишні позиції, і тепер на арену лідерів виходять Китай і Німеччина.

Про це він заявив у четвер, 22 жовтня, на засіданні дискусійного клубу Валдай.



"За своєю економічною вагою та політичним впливом активно йде до позиції супердержави Китай. За цим же напрямом рухається і Німеччина", - сказав Путін.



Водночас він зазначив, що помітно трансформувалася роль в міжнародних справах Великої Британії та Франції.



"Та й США, які в якийсь момент абсолютно домінували, вже навряд чи можуть претендувати на винятковість. Та й взагалі, чи потрібна ця винятковість самим Сполученим Штатам?"- зазначив Путін.



"Хочу сказати тим, хто ще чекає поступового згасання Росії: нас в цьому випадку турбує тільки одне - як би не застудитися на ваших похоронах", - додав російський президент.



Також він не погодився з ідеєю відмови від об'єднання країн в міжнародні об'єднання.