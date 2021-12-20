Путін розраховує в наступні 10 років продати Індії озброєння на понад $14 млрд

10:02 08 грудень Київ, Україна

Президент Володимир Путін здійснив візит до Індії, який став першим закордонним вояжем "господаря Кремля" від початку пандемії Covid-19.

Фактична мета візиту Путіна до Індії – спроба "розігріти" військово-технічну співпрацю між двома країнами, Кремль сподівається до 2031 року продати індійським військовим озброєння на понад 14 мільярдів доларів.

Про це йдеться у публікації російського видання "Погляд".



Якщо докладніше – російські журналісти зазначають, що більше місяця тому РФ почала постачати до Індії зенітно-ракетні комплекси С-400. Також днями Індія та РФ уклали угоду вартістю 677 мільйонів доларів про спільне виробництво 500 тисяч нових російських автоматів АК-203. І при цьому російські ЗМІ пишуть, що на цей момент портфель замовлень Індії на російське озброєння начебто вже перевищив позначку 14 мільярдів доларів.



Втім, Кремль скаржиться, що Індія мало купує у російського оборонно-промислового комплексу (ОПК), тому номенклатуру постачання потрібно розширювати.

Зокрема, Кремль хоче продати Індії легкі гелікоптери Ка-226. Теоретично Ка-226 можуть бути корисними Індії при можливих бойових діях у гірській місцевості. Але проблема в тому, що Індія сама відкинула проєкт організації виробництва Ка-226 на власних потужностях, який обговорювався у 2017-2019 роках.



Кремль також хоче продавати Індії свої легкі танки Спрут-СДМ1. В Індії немає бойових машин, адаптованих для бойових дій у гірській місцевості, тому теоретично російський "Спрут-СДМ1" може зайняти вільну нішу.



Але при цьому росіяни також хочуть продати Індії свій "диво-винищувач" Chekmate, який зараз існує лише у вигляді макета-демонстратора. Більше того – на створення макета-демонстратора росіяни витратили понад 30 мільйонів доларів, це – щонайменше третина вартості реального бойового літака.