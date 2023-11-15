Путін намагається представити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії - британська розвідка

12:20 15 листопада Київ, Україна

Показові зустрічі президента росії володимира путіна з російським військовим командуванням, а також анонс його підсумкової річної пресконференції, ймовірно, є елементом передвиборчої кампанії керівника кремля.





Як зазначається, минулого тижня Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у соцмережі X.Як зазначається, минулого тижня кремль оголосив, що путін до кінця року проведе традиційну річну пресконференцію та "пряму лінію". 2022 року захід скасували, очевидно, через те, що росія зазнала гучних військових невдач в Україні напередодні.

"Кремлівські планувальники майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу віху в очікуваній кампанії путіна щодо забезпечення п'ятого президентського терміну на виборах у березні 2024 року. Він, найімовірніше, висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року", - зазначили у відомстві.

У британській розвідці звернули увагу і на те, що путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником генерального штабу зс росії валерієм герасимовим і російським міністром оборони сергієм шойгу 10 листопада.