Путін намагається представити себе "патріотичним" кандидатом напередодні виборчої кампанії - британська розвідка

Показові зустрічі президента росії володимира путіна з російським військовим командуванням, а також анонс його підсумкової річної пресконференції, ймовірно, є елементом передвиборчої кампанії керівника кремля.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у соцмережі X.
Як зазначається, минулого тижня кремль оголосив, що путін до кінця року проведе традиційну річну пресконференцію та "пряму лінію". 2022 року захід скасували, очевидно, через те, що росія зазнала гучних військових невдач в Україні напередодні.
Як зазначається, минулого тижня кремль оголосив, що путін до кінця року проведе традиційну річну пресконференцію та "пряму лінію". 2022 року захід скасували, очевидно, через те, що росія зазнала гучних військових невдач в Україні напередодні.
У британській розвідці звернули увагу і на те, що путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником генерального штабу зс росії валерієм герасимовим і російським міністром оборони сергієм шойгу 10 листопада.
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