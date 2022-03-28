Путін проти Масяні. Роскомнагляд заборонив серіал

07:39 28 березня Київ, Україна

Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд – заблокував сайт mult.ru, на якому зберігаються усі випуски мультсеріалу «Масяня». Причина блокування полягає у змісті останнього випуску, де демонструються кадри зруйнованих українських міст, відео обстрілів тощо.

Про це повідомив на Facebook автор мультсеріалу Олег Куваєв.



Сайт mult.ru блокується виходячи з рішення Генпрокуратури РФ.



В останньому епізоді Масяня разом з іншими героями мультфільму обговорюють події в Україні та дивляться новини з актуальними кадрами обстрілів, зруйнованих українських міст. Наприкінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом і дарує йому японський меч для самогубства.