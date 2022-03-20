Путін просить НАТО оголосити мораторій на розміщення ракет в Європі

12:26 26 жовтня Київ, Україна

Володимир Путін закликає керівництво НАТО накласти вето на розгортання в Європі ракет середньої і меншої дальності наземного базування. Своєю чергою президент РФ гарантує, що не стане розгортати в Європі ракети 9М729 комплексу Іскандер-М.

Про це повідомляється на сайті Кремля в понеділок, 26 жовтня.



Він зазначив, що російсько-американський договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був важливий для Європи, а вихід з нього США став великою помилкою.



Він запропонував перевірити на відповідність параметрам РСМД ракети 9М729 в Калінінградській області і комплекси Aegis Ashore з пусковими установками Мк-41 на базах США і НАТО в Європі.



"Закликаємо також всі зацікавлені країни до пошуку схем підтримки стабільності і запобігання ракетних криз "в світі без Договору про РСМД" стосовно Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Відкриті до спільної роботи на цьому напрямку", - йдеться в заяві Путіна.