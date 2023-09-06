Путін пропустить саміт G20 у Нью-Делі: лавров представить росію

"Всі винні за скоєння військових злочинів мають бути покарані, а також ті, хто їм допомагає. Ми також заявили, що вважаємо, що будь-яка нація не має давати путіну платформу для просування його агресивної війни", - зазначили в американському дипломатичному відомстві.