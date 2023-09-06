Путін пропустить саміт G20 у Нью-Делі: лавров представить росію

14:14 29 серпня Київ, Україна

Президент росії володимир путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Нью-Делі 9-10 вересня, а відправить замість себе міністра закордонних справ сергія лаврова.

Про це повідомили у канцелярії індійського прем'єра.

Зазначається, що глава уряду Індії Нарендра Моді розмовляв із путіним телефоном, "висловивши розуміння" його рішення не брати участь у саміті "Великої двадцятки".

Раніше західні ЗМІ писали, що путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року він не відвідував захід.

Що відомо про саміт G20 в Індії
Саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів "Великої двадцятки" є також і росія, України у списку запрошених немає.
  
У посольстві Сполучених Штатів, коментуючи присутність росії серед учасників зустрічі країн G20, наголосили, що ніхто не повинен давати путіну платформи для просування війни
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"Всі винні за скоєння військових злочинів мають бути покарані, а також ті, хто їм допомагає. Ми також заявили, що вважаємо, що будь-яка нація не має давати путіну платформу для просування його агресивної війни", - зазначили в американському дипломатичному відомстві.