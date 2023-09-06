Путін пропустить саміт G20 у Нью-Делі: лавров представить росію

Президент росії володимир путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Нью-Делі 9-10 вересня, а відправить замість себе міністра закордонних справ сергія лаврова.
Про це повідомили у канцелярії індійського прем'єра.
Зазначається, що глава уряду Індії Нарендра Моді розмовляв із путіним телефоном, "висловивши розуміння" його рішення не брати участь у саміті "Великої двадцятки".
Раніше західні ЗМІ писали, що путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року він не відвідував захід.
Що відомо про саміт G20 в Індії
Саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів "Великої двадцятки" є також і росія, України у списку запрошених немає.У посольстві Сполучених Штатів, коментуючи присутність росії серед учасників зустрічі країн G20, наголосили, що ніхто не повинен давати путіну платформи для просування війни
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Про це повідомили у канцелярії індійського прем'єра.
Зазначається, що глава уряду Індії Нарендра Моді розмовляв із путіним телефоном, "висловивши розуміння" його рішення не брати участь у саміті "Великої двадцятки".
Раніше західні ЗМІ писали, що путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року він не відвідував захід.
Що відомо про саміт G20 в Індії
Саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів "Великої двадцятки" є також і росія, України у списку запрошених немає.
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