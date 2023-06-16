Путін наказав ФСБ і прикордонникам посилити охорону кордону росії - Reuters

08:08 28 травня Київ, Україна

Після тривожних подій у Білгородській, а тепер ще й Брянській області російський президент вкотре глибоко стривожився. Як повідомляє Reuters, у неділю, 28 травня, володимир путін наказав прикордонникам та Федеральній службі безпеки посилити охорону кордонів росії.

У своєму зверненні путін підкреслив, що їхнє завдання полягає в тому, щоб "надійно прикривати рубежі поблизу зони бойових дій". Крім того, він доручив забезпечити швидкий рух військової та цивільної техніки та вантажів на тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, 22 травня влада Білгородської області росії заявила, що до прикордонного Грайворонського району нібито увійшла "українська диверсійно-розвідувальна група". У трьох селах начебто сталися бої. У регіоні близько доби діяв режим контртерористичної операції.

Російський добровольчий корпус і легіон Свобода Росії заявили про початок операції в Білгородській області зі звільнення росії від режиму володимира путіна. Українська розвідка зазначила, що на території Білгородської області діють лише росіяни, які створюють смугу безпеки для захисту українців.

23 травня міноборони росії заявило, що "підрозділи, що вторглися, були розгромлені" і в результаті боїв було вбито більше 70 "українських терористів", але жодного підтвердження цих даних не надало. Російський добровольчий корпус спростував заяву російського міноборони та офіційно заявив, що не має втрат.