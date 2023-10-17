Путін прибув до Китаю

10:30 17 жовтня Київ, Україна

Президент росії володимир путін вранці у вівторок, 17 жовтня, прибув до Пекіна для участі в міжнародному форумі "Один пояс - один шлях". У Китаї російський президент пробуде два дні.

Про це пише Reuters.



За повідомленнями російських ЗМІ, у вівторок путін відвідає офіційний прийом з нагоди відкриття форуму, влаштований Сі, а також поспілкується з лідерами В'єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу.



Як головний гість форуму в середу, 18 жовтня, путін виступить після Сі та зустрінеться з китайським президентом на двосторонніх переговорах.



Це друга подорож путіна за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт за незаконну депортацію дітей з України. При цьому це перша офіційна поїздка президента росії за межі колишнього Радянського Союзу цього року після його візиту до Киргизстану на початку місяця, зазначає агентство.



МКС зобов'язує 123 країни-члени організації заарештувати путіна і передати його до Гааги для суду, якщо він ступить на їхню територію. Ні Киргизстан, ні Китай не є членами МКС, створеного для переслідування військових злочинів.

Востаннє Сі бачив путіна в москві через кілька днів після видачі ордера. Тоді Сі запросив путіна взяти участь у третьому форумі міжнародного співробітництва "Пояс і шлях" у Пекіні.



Востаннє путін відвідував Китай на зимову Олімпіаду в Пекіні в лютому 2022 року, коли росія та Китай оголосили про партнерство "без обмежень". Це сталося за кілька днів до того, як російський президент розпочав широкомасштабне вторгнення рф в Україну.



Це третій візит путіна на форум "Пояс і шлях", який триватиме до середи. Він був присутній на двох попередніх форумах у 2017 та 2019 роках.