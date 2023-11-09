Путін прибув до Казахстану для важливих переговорів

Російський диктатор володимир путін прибув до Казахстану, про це повідомили російські ЗМІ.
Згідно з офіційною інформацією, розміщеною на сайті президента Казахстану, в рамках цього візиту планується проведення переговорів між керівниками двох країн, де будуть обговорені актуальні питання щодо стратегічного партнерства між Казахстаном та росією.
Перед своїм приїздом до Казахстану путін заявив, що росія готова взяти на себе будівництво першої атомної електростанції в Казахстані.
Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, підтвердив цю ініціативу.
Згідно з офіційною інформацією, розміщеною на сайті президента Казахстану, в рамках цього візиту планується проведення переговорів між керівниками двох країн, де будуть обговорені актуальні питання щодо стратегічного партнерства між Казахстаном та росією.
Перед своїм приїздом до Казахстану путін заявив, що росія готова взяти на себе будівництво першої атомної електростанції в Казахстані.
Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, підтвердив цю ініціативу.
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