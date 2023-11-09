Путін прибув до Казахстану для важливих переговорів

"Як відомо, керівництво Республіки Казахстан розглядає питання про можливість будівництва атомної електростанції на своїй території. Якщо буде ухвалено рішення щодо реалізації цього проєкту, держкорпорація росатом готова розробити відповідний проєкт із використанням передових технологій. Будівництво атомної електростанції є важливим кроком у соціально-економічному розвитку нашої країни",- сказав він.