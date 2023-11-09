Путін прибув до Казахстану для важливих переговорів

12:11 09 листопада Київ, Україна

Російський диктатор володимир путін прибув до Казахстану, про це повідомили російські ЗМІ.

Згідно з офіційною інформацією, розміщеною на сайті президента Казахстану, в рамках цього візиту планується проведення переговорів між керівниками двох країн, де будуть обговорені актуальні питання щодо стратегічного партнерства між Казахстаном та росією.

Перед своїм приїздом до Казахстану путін заявив, що росія готова взяти на себе будівництво першої атомної електростанції в Казахстані.

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, підтвердив цю ініціативу.
"Як відомо, керівництво Республіки Казахстан розглядає питання про можливість будівництва атомної електростанції на своїй території. Якщо буде ухвалено рішення щодо реалізації цього проєкту, держкорпорація росатом готова розробити відповідний проєкт із використанням передових технологій. Будівництво атомної електростанції є важливим кроком у соціально-економічному розвитку нашої країни",- сказав він.