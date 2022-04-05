Путін привітав союзників із перемогою на виборах

09:03 05 квітня Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін привітав дружніх Москві лідерів Угорщини та Сербії з перемогою на виборах.



У листі, надісланому в понеділок прем'єр-міністру Угорщини націоналісту Віктору Орбану, чия права партія Фідес здобула переконливу перемогу на недільних виборах, Путін заявив, що «попри складну міжнародну обстановку, подальший розвиток двостороннього партнерства повністю відповідає інтересам народів». Росії та Угорщини», — йдеться у повідомленні Кремля.



Путін також привітав президента Сербії Олександра Вучича з його переобранням у неділю, заявивши, що результати голосування підтверджують широку громадську підтримку його незалежної зовнішньої політики. Російський лідер висловив сподівання, що діяльність Вучича сприятиме подальшому зміцненню «стратегічного партнерства» між Росією та Сербією.