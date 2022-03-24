Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн»

17:41 24 березня Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для країн, визнаних «недружніми».

Про це він заявив на нараді з урядом, повідомляє ТАСС.



"Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати нашого природного газу, що поставляється в так звані недружні країни, за російські рублі", - сказав він.



Таким чином, додав президент, Росія відмовляється в таких розрахунках від «усіх валют, що скомпрометували себе». «Поставляти наші товари до Європейського союзу, Сполучених Штатів і отримувати оплату в доларах, євро, низці інших валют не має для нас вже жодного сенсу», — наголосив він (цитата за «РІА Новини»).