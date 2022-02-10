Путін отримав Шнобелівську премію в категорії «Медична освіта»

14:45 18 вересень Київ, Україна

У Гарвардському університеті в США пройшла церемонія вручення нагород Шнобелівської премії.

Президенту Росії Володимиру Путіну, президенту США Дональду Трампу та Олександру Лукашенку присудили Шнобелівську премію в категорії «Медична освіта».

"Їм присудили премію «за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ того, що політики можуть сильніше впливати на життя та смерть, ніж вчені і лікарі", - заявив засновник премії Марк Абрахамс.

Крім Путіна, Лукашенка та Трампа переможцями в цій номінації стали президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр Великобританії Борис Джонсон, президент Бразилії Жаір Болсонару, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

В цьому році нагородою лауреатам став склеєний з аркушів паперу куб і копія зімбабвійської банкноти в 10 трильйонів місцевих доларів.