Путін отримав Шнобелівську премію в категорії «Медична освіта»
14:45 18 вересень Київ, Україна
У Гарвардському університеті в США пройшла церемонія вручення нагород Шнобелівської премії.
Президенту Росії Володимиру Путіну, президенту США Дональду Трампу та Олександру Лукашенку присудили Шнобелівську премію в категорії «Медична освіта».
"Їм присудили премію «за використання пандемії коронавірусу для того, щоб навчити світ того, що політики можуть сильніше впливати на життя та смерть, ніж вчені і лікарі", - заявив засновник премії Марк Абрахамс.
Крім Путіна, Лукашенка та Трампа переможцями в цій номінації стали президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр Великобританії Борис Джонсон, президент Бразилії Жаір Болсонару, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор і президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.
В цьому році нагородою лауреатам став склеєний з аркушів паперу куб і копія зімбабвійської банкноти в 10 трильйонів місцевих доларів.
Ig Nobel Prize, або Шнобелівська премія - антипод Нобелівської премії. Її заснував американський журнал Annals of Improbable Research у 1991 році, вона проводиться щорічно в Гарварді. Спочатку нагороди присуджували «за дослідження, які не можуть або не повинні бути відтворені», проте формулювання скорегували: тепер премія вручається за дослідження, які «спочатку змушують сміятися, а потім - думати».
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