Путін підписав указ про заклик росіян, які перебувають у запасі, на військові збори

12:55 19 лютий Київ, Україна

Володимир Путін наполегливо продовжує рухатися до військового вирішення конфлікту. Намагаючись забезпечити безпеку країни, він наполегливо штовхає її до смертельного казана війни. Схоже, що "у боротьбі за мир він каменя на камені не залишить".

При тому, що накопичені вздовж українського кордону військові сили Росії поки що нікуди не відходять, нещодавно вони поповнилися ще близько 7 тисяч військових.. Про деескалацію говорити рано. Більше того, Путін вживає заходів щодо посилення своєї армії.

Учора, 18 лютого, президент Росії Путін завізував указ про заклик російських громадян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році. З моменту підписання указ набув чинності.

А це означає, що всі придатні до військової служби громадяни РФ будуть покликані, так би мовити, під рушницю, тим самим значно збільшивши чисельність російської армії.

Минулі подібні збори воїнів запасу проходили якраз у квітні 2021-го, коли на кордоні з Україною також склалася ситуація ескалації воєнного конфлікту.