Путін підготував силовиків для "допомоги" Білорусі

17:15 27 серпень Київ, Україна

За твердженням глави РФ Володимира Путіна, президент Білорусі попросив його про сприяння російських силовиків, в разі, якщо ситуація вийде з-під контролю.

"Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки «екстремістські елементи» не почнуть діяти активніше і ситуація не вийде з-під контролю ", - додав Путін.

За словами Путіна, в Москві і в Мінську вважають, що в даний час необхідності в застосуванні російських сил в Білорусі немає.



Він пообіцяв захистити суверенітет Білорусі згідно з домовленостями.



Путін також вважає, що Росія поводиться набагато стриманіше і нейтрально, ніж США і Європа. Він висловив надію на мирне вирішення ситуації в Білорусі, тим більше, на його думку, "ситуація зараз вирівнюється".



Раніше Олександр Лукашенко підтвердив, що покликав на білоруське ТБ і навіть в президентський пул російських журналістів після масових звільнень білоруських співробітників.