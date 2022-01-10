Путін підготував силовиків для "допомоги" Білорусі

За твердженням глави РФ Володимира Путіна, президент Білорусі попросив його про сприяння російських силовиків, в разі, якщо ситуація вийде з-під контролю.
За словами Путіна, в Москві і в Мінську вважають, що в даний час необхідності в застосуванні російських сил в Білорусі немає.
Він пообіцяв захистити суверенітет Білорусі згідно з домовленостями.
Путін також вважає, що Росія поводиться набагато стриманіше і нейтрально, ніж США і Європа. Він висловив надію на мирне вирішення ситуації в Білорусі, тим більше, на його думку, "ситуація зараз вирівнюється".
Раніше Олександр Лукашенко підтвердив, що покликав на білоруське ТБ і навіть в президентський пул російських журналістів після масових звільнень білоруських співробітників.
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