Путін "майже напевно" наказав вбити пригожина - ISW

09:12 24 серпня Київ, Україна





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни



За словами аналітиків, представники зс росії, особливо міністр оборони сергій шойгу і начальник генштабу генерал армії валерій герасимов, навряд чи страчували б пригожина без наказу путіна. Президент росії володимир путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина , щоб помститися за приниження після заколоту найманців 24 червня.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW) За словами аналітиків, представники зс росії, особливо міністр оборони сергій шойгу і начальник генштабу генерал армії валерій герасимов, навряд чи страчували б пригожина без наказу путіна.

"Вся російська політична сфера та безпека, ймовірно, розглядали подальше виживання пригожина після повстання ПВК "Вагнер" як рішення путіна", - зазначили в ISW.

За словами аналітиків, міноборони росії та кремль знищували ПВК "Вагнер" та послаблювали владу пригожина з моменту заколоту – і вбивство вищого керівництва "Вагнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації ПВК як незалежної організації.



Водночас в інституті наголосили, що пригожин, ймовірно, намагався протидіяти знищенню "Вагнера".



В ISW припускають, що путін вже деякий час мав намір стратити пригожина, і що збиття літака ватажка "вагнерівців" 23 серпня могло бути випадковим збігом, хоча, за словами аналітиків, такий варіант малоймовірний.

"Вірогідний наказ путіна російському міноборони збити літак пригожина, швидше за все, є публічною спробою відновити своє панування і помститися за приниження, яке збройне повстання ПВК "Вагнер" 24 червня завдало путіну й російському міноборони", - йдеться у звіті.

У той самий час в ISW зазначили, що кремль, схоже, створює умови, щоб зняти з путіна та російських військових відкриту відповідальність за вбивство пригожина.

"Росавіація створила спеціальну комісію для розслідування технічного стану літака, що розбився, метеорологічних умов на маршруті польоту, а також диспетчерських служб і наземного радіообладнання. Слідством росії порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту", - йдеться у звіті.

Російське інсайдерське джерело заявило, що аварія літака, швидше за все, буде оформлена як терористичний акт, що стався на борту, і депутат держдуми росії Євген Попов вже повторив цю версію в російських ЗМІ.



Нагадаємо, у росії розбився бізнес-джет Embraer. 10 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули. У списках пасажирів пригожин.