Путін "майже напевно" наказав вбити пригожина - ISW

Президент росії володимир путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, щоб помститися за приниження після заколоту найманців 24 червня.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, представники зс росії, особливо міністр оборони сергій шойгу і начальник генштабу генерал армії валерій герасимов, навряд чи страчували б пригожина без наказу путіна.
Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, представники зс росії, особливо міністр оборони сергій шойгу і начальник генштабу генерал армії валерій герасимов, навряд чи страчували б пригожина без наказу путіна.
За словами аналітиків, міноборони росії та кремль знищували ПВК "Вагнер" та послаблювали владу пригожина з моменту заколоту – і вбивство вищого керівництва "Вагнера", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації ПВК як незалежної організації.
Водночас в інституті наголосили, що пригожин, ймовірно, намагався протидіяти знищенню "Вагнера".
В ISW припускають, що путін вже деякий час мав намір стратити пригожина, і що збиття літака ватажка "вагнерівців" 23 серпня могло бути випадковим збігом, хоча, за словами аналітиків, такий варіант малоймовірний.
Водночас в інституті наголосили, що пригожин, ймовірно, намагався протидіяти знищенню "Вагнера".
В ISW припускають, що путін вже деякий час мав намір стратити пригожина, і що збиття літака ватажка "вагнерівців" 23 серпня могло бути випадковим збігом, хоча, за словами аналітиків, такий варіант малоймовірний.
У той самий час в ISW зазначили, що кремль, схоже, створює умови, щоб зняти з путіна та російських військових відкриту відповідальність за вбивство пригожина.
Російське інсайдерське джерело заявило, що аварія літака, швидше за все, буде оформлена як терористичний акт, що стався на борту, і депутат держдуми росії Євген Попов вже повторив цю версію в російських ЗМІ.
Нагадаємо, у росії розбився бізнес-джет Embraer. 10 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули. У списках пасажирів пригожин.
Нагадаємо, у росії розбився бізнес-джет Embraer. 10 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули. У списках пасажирів пригожин.
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