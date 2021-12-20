Путін відповідальний за агресивний курс Росії - Столтенберг

17:45 22 березень Київ, Україна





Про це сьогодні в Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Путін несе відповідальність за всі дії російської влади, в тому числі численні порушення міжнародного права і замахи на вбивство "неугодних".Про це сьогодні в Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО , яка розпочнеться у вівторок, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

«Президент Путін зрештою несе відповідальність за всі дії, які робить російська держава. Ми бачили цей шлях агресивної поведінки, включаючи спробу цілеспрямованого вбивства опонентів. Ми в НАТО дуже стурбовані повідомленнями про те, що Росія обіцяє винагороду за вбивство військовослужбовців НАТО в Афганістані. Тому, все це разом, - цей курс і така поведінка, - неприйнятні», - підкреслив Столтенберг у відповідь на питання преси, чи згоден він з оцінкою, що прозвучала від президента США про те, що Путін є «вбивцею».

Він зауважив, що відносини між НАТО і Росією були складними вже протягом певного часу через поведінку самої Росії, яка порушує міжнародне право, застосовує військову силу проти сусідів, таких як Грузія і Україна, і несе відповідальність за агресивні дії проти країн Альянсу, - за кібернетичні атаки і за втручання у внутрішні політичні процеси.



За словами Столтенберга, саме така поведінка Росії призвела до найбільшої адаптації Альянсу з часів завершення «холодної війни»: посилення сил швидкого реагування, розгортання бойових груп на сході Альянсу, до збільшення оборонних витрат і розвитку систем кібернетичного захисту.



Генсек НАТО заявив про те, що країни-союзниці засуджують таку зовнішню політику Росії, а також її ставлення до власного народу, включаючи насильство і репресії проти учасників мирних демонстрацій і проти політичних опонентів.



Разом з тим, зауважив він, НАТО залишає відкритими канали для діалогу з Росією.

«Ми будемо залишатися твердими і сильними, але в той самий час будемо продовжувати дотримуватися нашого двоєдиного підходу: стримування і оборона, і діалог. Тому що ми повинні говорити з Росією. Ми прагнемо до кращих відносин з Росією, але, навіть якщо це не вдається, ми повинні підтримувати з нею навіть складні відносини, як з сусідом. Це включає контроль над озброєнням. Я вітаю, що, незважаючи на всі труднощі і напругу, США і Росія змогли узгодити продовження нового договору START (СНО - Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь), який є дуже важливим документом у сфері контролю над озброєннями», - підкреслив Столтенберг.

Як повідомлялося, після агресії Російської Федерації проти України в 2014 році НАТО повністю припинило співпрацю з Російською Федерацією у військовій сфері, однак підтримує канали зв'язку з цією країною для вирішення можливих конфліктних ситуацій і непорозумінь.