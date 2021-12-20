Путін відповідальний за агресивний курс Росії - Столтенберг

Путін несе відповідальність за всі дії російської влади, в тому числі численні порушення міжнародного права і замахи на вбивство "неугодних".
Про це сьогодні в Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка розпочнеться у вівторок, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
Про це сьогодні в Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка розпочнеться у вівторок, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
Він зауважив, що відносини між НАТО і Росією були складними вже протягом певного часу через поведінку самої Росії, яка порушує міжнародне право, застосовує військову силу проти сусідів, таких як Грузія і Україна, і несе відповідальність за агресивні дії проти країн Альянсу, - за кібернетичні атаки і за втручання у внутрішні політичні процеси.
За словами Столтенберга, саме така поведінка Росії призвела до найбільшої адаптації Альянсу з часів завершення «холодної війни»: посилення сил швидкого реагування, розгортання бойових груп на сході Альянсу, до збільшення оборонних витрат і розвитку систем кібернетичного захисту.
Генсек НАТО заявив про те, що країни-союзниці засуджують таку зовнішню політику Росії, а також її ставлення до власного народу, включаючи насильство і репресії проти учасників мирних демонстрацій і проти політичних опонентів.
Разом з тим, зауважив він, НАТО залишає відкритими канали для діалогу з Росією.
Як повідомлялося, після агресії Російської Федерації проти України в 2014 році НАТО повністю припинило співпрацю з Російською Федерацією у військовій сфері, однак підтримує канали зв'язку з цією країною для вирішення можливих конфліктних ситуацій і непорозумінь.
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