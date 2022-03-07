Путін оголосив про вихід з Договору щодо відкритого неба

11:23 07 червень Київ, Україна

Володимир Путін сьогодні, 7 червня, підписав закон, відповідно до якого Росія знімає з себе всі зобов'язання за Договором щодо відкритого неба.

Даний документ опублікований на порталі правової інформації РФ.



Відзначимо, Путін денонсував договір за тиждень до зустрічі з президентом США Джо Байденом.



19 травня закон був прийнятий Держдумою РФ.



Нагадаємо, 22 листопада минулого року про вихід з Договору щодо відкритого неба оголосили в США. Причиною цього там назвали те, що Росія не виконує своїх зобов'язань по ньому.



Договір щодо відкритого неба був підписаний в 1992 році представниками 23 країн-членів ОБСЄ. На цей момент кількість учасників документа досягла 34, включаючи США і Росію. В рамках угоди сторони можуть проводити спостережні польоти над територіями одна одної, а також використовувати фото- і відеозйомку.