Путін оголосив про мобілізацію в країні

09:39 21 вересня Київ, Україна

Президент росії володимир путін заявив, що в росії буде оголошена часткова мобілізація.

Він зробив таку заяву під час екстреного звернення до росіян, показаного вранці 21 вересня.

«Для захисту нашої батьківщини та цілісності вважаю за необхідне підтримати часткову мобілізацію», — заявив президент (цитата місцевого телеканалу).

Глава держави уточнив, що до мобілізації будуть призвані колишні військові, які насамперед мають спеціальності. Трансляція засідання велася місцевим телеканалом.



Раніше держдума схвалила відразу в трьох читаннях поправки до кримінального кодексу росії та додала до нього поняття «мобілізація» та «воєнний час». Тепер за відмову від участі у військових чи бойових діях позбавлятимуть волі на строк від двох до трьох років (ч. 2.1 статті 332 КК).