Путін про внесок російських миротворців в стабілізацію обстановки в Нагірному Карабаху

20:15 20 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє ТАСС в п'ятницю, 20 листопада.



"Для нас, для Росії конфлікти подібного роду і їхнє врегулювання мають особливе значення, для нас це не порожні слова, маючи на увазі, що в Росії проживають мільйони вірмен і азербайджанців", - сказав Путін.



За словами президента РФ, обстановка в Карабаху в цілому стабілізувалася, вказавши на "чітку і злагоджену роботу російських миротворців".



Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій



Він сказав, що в район конфлікту були перекинуті підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади, що становить основу миротворчих сил.



"Всього скоєно 250 літакорейсів, перевезені 1960 осіб і 552 одиниці техніки", - уточнив Шойгу.



Глава Міноборони РФ додав, що Лачинський коридор, що зв'язує Вірменію і Нагорних Карабах, повністю розмінували.



"Повністю розмінований і очищений від вибухонебезпечних предметів і знищеної в ході бойових дій техніки Лачинський коридор і ділянка дороги до Степанакерта (Ханкенді) протяжністю 28 кілометрів", - сказав Шойгу.



По Лачинському коридору з 17 листопада відкрито безпечний рух цивільного автотранспорту, зазначив Шойгу.

Мирне вирішення карабаського конфлікту має велике значення для Росії, як багатонаціональної країни, в якій проживають і вірмени, і азербайджанці.Про це повідомляє ТАСС в п'ятницю, 20 листопада."Для нас, для Росії конфлікти подібного роду і їхнє врегулювання мають особливе значення, для нас це не порожні слова, маючи на увазі, що в Росії проживають мільйони вірмен і азербайджанців", - сказав Путін.За словами президента РФ, обстановка в Карабаху в цілому стабілізувалася, вказавши на "чітку і злагоджену роботу російських миротворців".Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російський миротворчий контингент завершив розгортання в Нагірному Карабаху і приступив до виконання поставлених завдань.Він сказав, що в район конфлікту були перекинуті підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади, що становить основу миротворчих сил."Всього скоєно 250 літакорейсів, перевезені 1960 осіб і 552 одиниці техніки", - уточнив Шойгу.Глава Міноборони РФ додав, що Лачинський коридор, що зв'язує Вірменію і Нагорних Карабах, повністю розмінували."Повністю розмінований і очищений від вибухонебезпечних предметів і знищеної в ході бойових дій техніки Лачинський коридор і ділянка дороги до Степанакерта (Ханкенді) протяжністю 28 кілометрів", - сказав Шойгу.По Лачинському коридору з 17 листопада відкрито безпечний рух цивільного автотранспорту, зазначив Шойгу.





"Подальше завдання щодо дотримання режиму припинення вогню на 23 спостережних постах. Для керівництва миротворчої операції розгорнута система управління, що дозволяє оперативно реагувати на зміни обстановки. Генштабом організовано взаємодію і встановлені прямі канали зв'язку з військовими відомствами Азербайджану і Вірменії", - зазначив Шойгу.



Крім того, командувач миротворчим контингентом РФ Рустам Мурадов повідомив про окремі дрібні інциденти в Карабаху.



"Порушень режиму припинення вогню і провокацій не відзначено. Окремі дрібні інциденти врегульовуються представниками миротворчого контингенту на місцях", - сказав Мурадов.