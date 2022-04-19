Путін про внесок російських миротворців в стабілізацію обстановки в Нагірному Карабаху

20:15 20 листопада Київ, Україна

Мирне вирішення карабаського конфлікту має велике значення для Росії, як багатонаціональної країни, в якій проживають і вірмени, і азербайджанці.

Про це повідомляє ТАСС в п'ятницю, 20 листопада.

"Для нас, для Росії конфлікти подібного роду і їхнє врегулювання мають особливе значення, для нас це не порожні слова, маючи на увазі, що в Росії проживають мільйони вірмен і азербайджанців", - сказав Путін.

За словами президента РФ, обстановка в Карабаху в цілому стабілізувалася, вказавши на "чітку і злагоджену роботу російських миротворців".

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російський миротворчий контингент завершив розгортання в Нагірному Карабаху і приступив до виконання поставлених завдань.

Він сказав, що в район конфлікту були перекинуті підрозділи 15-ї окремої мотострілецької бригади, що становить основу миротворчих сил.

"Всього скоєно 250 літакорейсів, перевезені 1960 осіб і 552 одиниці техніки", - уточнив Шойгу.

Глава Міноборони РФ додав, що Лачинський коридор, що зв'язує Вірменію і Нагорних Карабах, повністю розмінували.

"Повністю розмінований і очищений від вибухонебезпечних предметів і знищеної в ході бойових дій техніки Лачинський коридор і ділянка дороги до Степанакерта (Ханкенді) протяжністю 28 кілометрів", - сказав Шойгу.

По Лачинському коридору з 17 листопада відкрито безпечний рух цивільного автотранспорту, зазначив Шойгу.
 
Фото: Российские миротворцы в Карабахе


"Подальше завдання щодо дотримання режиму припинення вогню на 23 спостережних постах. Для керівництва миротворчої операції розгорнута система управління, що дозволяє оперативно реагувати на зміни обстановки. Генштабом організовано взаємодію і встановлені прямі канали зв'язку з військовими відомствами Азербайджану і Вірменії", - зазначив Шойгу.

Крім того, командувач миротворчим контингентом РФ Рустам Мурадов повідомив про окремі дрібні інциденти в Карабаху.

"Порушень режиму припинення вогню і провокацій не відзначено. Окремі дрібні інциденти врегульовуються представниками миротворчого контингенту на місцях", - сказав Мурадов.