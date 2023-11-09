Путін не робитиме війну в Україні центральною темою передвиборчої кампанії - ISW

08:23 09 листопада Київ, Україна

Володимир путін не планує робити війну в Україні центральною темою своєї майбутньої президентської кампанії наступного року, повідомляє аналітичний центр "Інститут вивчення війни".



Згідно з аналізом, президент росії володимир путін, швидше за все, уникатиме акцентування уваги на військових діях в Україні в ході своєї кампанії у 2024 році. Натомість він буде сконцентрований на забезпеченні видимості стабільності в росії та висловлюванні критики щодо Заходу.



Аналітики зазначають, що в період виборчої кампанії путін буде лідером, який зробив росію "островом спокою". Вони також відзначають зростання популярності путіна після його виступів, у яких він критикує Захід. Державні засоби масової інформації в росії заохочуватимуть цю позицію, акцентуючи увагу на тому, що західні країни стикаються з труднощами та ймовірною нездатністю США одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.



Згідно з аналітиками Інституту вивчення війни, обговорення війни в Україні в ході виборчої кампанії, ймовірно, буде мати місце лише у випадку "дуже суттєвих російських успіхів" на фронті.



Аналіз також вказує на те, що пропутінська партія "єдина росія" дійшла висновку про те, що використання війни в Україні в ході цьогорічних виборів може виявитися контрпродуктивним. Однак це не означає, що позиції путіна і "єдиної росії" в російській політиці будуть наражатися на загрозу в ході майбутніх виборів.