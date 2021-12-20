Путін назвав Сі Цзіньпіна "дорогим другом" і заявив про свою особисту присутність на Олімпійських іграх

07:55 16 грудень Київ, Україна





Відеодзвінок відбувся за кілька днів після того, як міністри закордонних справ G7 обговорили ситуацію на українських кордонах та репресивні заходи Пекіна в Гонконгу та Сіньцзяні.



«У лютому ми нарешті зможемо зустрітися особисто в Пекіні», - сказав Путін у ході бесіди, назвавши китайського диктатора своїм «дорогим другом».



Нагадаємо, Сполучені Штати, Великобританія, Канада та Австралія не направляють політичних представників на Олімпійські ігри через жорстоке поводження Китаю з уйгурами та іншими переважно мусульманськими меншинами в Сіньцзяні. Президент Володимир Путін під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном відзначив "зразкові" російсько-китайські відносини і підтвердив, що візьме участь в Олімпійських іграх у Пекіні.Відеодзвінок відбувся за кілька днів після того, як міністри закордонних справ G7 обговорили ситуацію на українських кордонах та репресивні заходи Пекіна в Гонконгу та Сіньцзяні.«У лютому ми нарешті зможемо зустрітися особисто в Пекіні», - сказав Путін у ході бесіди, назвавши китайського диктатора своїм «дорогим другом».Нагадаємо, Сполучені Штати, Великобританія, Канада та Австралія не направляють політичних представників на Олімпійські ігри через жорстоке поводження Китаю з уйгурами та іншими переважно мусульманськими меншинами в Сіньцзяні.



Пекін і Москва засудили дипломатичний бойкот, а в середу Путін заявив, що обидва лідери виступають проти «будь-яких спроб політизувати спорт та олімпійський рух».



Зазначимо, що у 2014 році російські спортсмени були помічені у використанні допінгу, у зв'язку з чим Росії заборонили брати участь у міжнародних змаганнях.



Російським офіційним особам, включаючи Путіна, заборонено відвідувати міжнародні змагання без запрошення глави держави приймаючої країни. Сі запросив Путіна бути присутнім.



І Китай, і Росія побачили, що їхні відносини із західними країнами погіршилися останніми роками, і прагнуть створити єдиний фронт.



У середу Путін сказав Сі, що «між нашими країнами сформувалася нова модель співпраці», яка включає «рішучість перетворити наш спільний кордон на пояс вічного миру та добросусідства».

«Вважаю ці відносини реальною моделлю міждержавної співпраці у 21 столітті», - сказав російський лідер.