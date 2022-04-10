Путін написав статтю на тему історичної єдності російського та українського народів

20:24 12 липня Київ, Україна

На сайті Кремля з'явилася стаття президента РФ Володимира Путіна, де він міркує про історичну єдність росіян і українців.

Текст складається з трьох умовних частин: докладного історичного екскурсу, опису розколу між Україною і Росією в 2013 році і запрошення нашої країни до діалогу з РФ.



У першій частині російський лідер називає українців, росіян і білорусів спадкоємцями Київської Русі, у яких була спільна мова - давньоруська, і загальна віра - православ'я.



Далі він розмірковує, через що відбулося ослаблення великої держави: навала Батия, залежність північно-східної Русі від ординців і включення південних і західних земель до складу Великого Князівства Литовського. Згодом воно уклало з Польським Королівством Люблінську унію - таким чином з'явилася Річ Посполита. Глава РФ вважає переломним моментом в історії спробу Богдана Хмельницького домогтися автономії від Речі Посполитої.



Незважаючи на те, що спадкоємці Хмельницького "відкладалися" від Москви, Путін називає цю війну визвольною.



Він також наводить свою версію походження назви "Україна" - від слова "окраїна", яке зустрічається в письмових джерелах XII століття. "А слово "українець", якщо судити також за архівними документами, спочатку означало прикордонних служивих людей, що забезпечували захист зовнішніх рубежів".



Путін заявляє, що землі в складі Речі Посполитої знаходилися під соціальним і релігійним гнітом. А ті, які були "під захистом єдиної держави", навпаки, активно розвивалися.



Російський президент також стверджує, що "малороси" досягали в Росії висот політичної, дипломатичної та військової кар'єри. Те ж саме відбувалося в радянський період.



У другій частині російський лідер нагадав, що в 1991-2013 роках Україна заощадила завдяки низьким цінам на газ для свого бюджету 82 млрд доларів.



Путін вважає, що Україна мала великий потенціал, зокрема, в інфраструктурі, газотранспортній системі, судно-, авіа- і ракетобудуванні, а також наукових та інженерних школах світового рівня. Проаналізувавши занепад останніх років, він зробив висновок, що Україна - найбідніша країна Європи.



У третій частині президент Росії закликав звернути увагу, як живуть етнічно близькі держави - США і Канада, Німеччина і Австрія. Він упевнений, що справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією.



На закінчення глава РФ запевнив, що його держава ніколи не була і не буде "анти-Україною".