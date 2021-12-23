Путін має намір вислати з країни всіх нелегалів

15:46 16 квітень Київ, Україна

Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, територію РФ до 15 червня повинні добровільно залишити всі мігранти, які знаходяться на ній нелегально



Про це заявив заступник глави МВС РФ Олександр Горовий.



За словами чиновника, громадяни, які нелегально перебувають в Росії, повинні до 15 червня покинути країну. За оцінкою МВС, в Росії "затрималися" 152 тис. громадян України, 332 тис. громадян Узбекистану, 247 тис. - з Таджикистану і так далі.



"Якщо ми з вами цю чисельність до 15 червня не приберемо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до видворення і закриття кордонів", - зазначив Горовий.