19:38 11 березень Київ, Україна

Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти свого улюбленого відомства – ФСБ . За даними журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, під удар потрапила так звана 5-та служба ФСБ. Її керівництво, за твердженням джерел Солдатова та Бороган, відправлено під домашній арешт. Офіційного підтвердження цих відомостей немає.

Про це повідомляє міжнародне російськомовне видання Медуза.



5-та служба (офіційна назва — Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ із закордонними партнерами, у тому числі з американськими відомствами. Усередині служби існує сумнозвісний Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ.



ФСБ отримала право проводити операції за кордоном наприкінці 1990-х, коли Володимир Путін був директором цієї спецслужби. Тоді ж усередині ФСБ сформували нове управління, якому доручили проводити розвідувальні операції біля колишнього СРСР.



Коли «кольорові революції» призвели до того, що багато прокремлівських лідерів на пострадянському просторі втратили владу, перед управлінням поставили завдання зробити все, щоб утримати ці країни у сфері впливу Росії.



У 2004 році управління підвищили у статусі, перетворивши на повноцінний департамент - Департамент оперативної інформації. Незабаром у нього з'явився новий керівник — Сергій Беседа, який раніше служив у відділі ФСБ, який займався адміністрацією президента Росії, де мав чудові зв'язки. Незабаром офіцерів ДОІ почали помічати у Білорусі, Молдові та Абхазії. Виявилося, що там їхнім головним завданням був не класичний шпигунство, а підтримка прокремлівських кандидатів на місцевих виборах.. Проте саме Україна на всьому пострадянському просторі посідала особливе місце у пріоритетах ДОІ.



У червні 2010 року було отримано інформацію, що з'явився сайт з назвою lubyanskayapravda.com («Луб'янська правда»), де викладено секретні документи ФСБ. Серед різних звітів спецслужби там було опубліковано рапорти ДОІ, адресовані безпосередньо Путіну. В одному з них йшлося про документ, сфальшований для підриву відносин між Україною та Туркменістаном.. Йшлося про фальшивий звіт українських спецслужб щодо фінансування туркменської опозиції. Це був класичний активний захід ФСБ: ДОІ злив фальшивий звіт в українські ЗМІ, а далі сталося щось непередбачене: російська розвідка (СЗР) прийняла цей звіт за справжній та доповіла про нього до Кремля.



Розмова явно пишалася собою, коли описував те, що трапилося у своєму рапорті на ім'я першої особи.



У квітні 2014 року українське МЗС направило російським колегам запит на допит Бесіди. У Києві стверджували, що він перебував в Україні 20-21 лютого під час революції на Майдані. Українська влада вважала це важливим у рамках розслідування злочинів, скоєних під час масових акцій у Києві в період 18-22 лютого 2014 року (мається на увазі силовий розгін протестувальників із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок якої загинули люди, — прим. ред).



У ФСБ були змушені підтвердити, що Сергій Бесіда справді перебував у Києві 20-21 лютого. Але там стверджували, що він приїжджав лише для того, щоб перевірити рівень захисту російського посольства — версія, в яку ніхто не повірив. З 2014 року Бесіда знаходиться у списку санкцій США та Євросоюзу.



Проте ця історія ніяк не вплинула на позиції 5-ї служби: оперативники ДОІ, як і раніше, збирали розвідувальну інформацію в Україні, вербували джерел та вели підривну діяльність.



Саме 5-а служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. І схоже, через два тижні війни до Путіна нарешті дійшло, що його просто ввели в оману: 5-а служба, боячись роздратувати керівника, просто постачала його тим, що він сам хотів почути.



Наразі джерела Медузи повідомляють, що генерал Бесіда та його заступник поміщені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію. І справді: розвідка у кадрового розвідника Путіна, як виявилося, поставлена геть погано.