Путін може звернутися до росіян 9 травня з промовою про нову війну - The Daily Mail

Не секрет, що для господаря Кремля 9 травня – сакральна дата, до якої він веде власну підготовку. Володимир Путін може скористатися російським парадом Перемоги 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію своїх резервів для вирішального удару по Україні. Про це у п'ятницю, 29 квітня, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє Daily Mail.
Він припустив, що російський президент може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні у Москві.
Водночас, Уоллес зазначив, що він не має точних відомостей про те, що Путін має намір зробити таку заяву, однак, враховуючи риторику Путіна, він припускає, що таке можливо.
При цьому Воллес закликав допомогти українцям.
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