Путін може звернутися до росіян 9 травня з промовою про нову війну - The Daily Mail

08:13 30 квітня Київ, Україна

Не секрет, що для господаря Кремля 9 травня – сакральна дата, до якої він веде власну підготовку. Володимир Путін може скористатися російським парадом Перемоги 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію своїх резервів для вирішального удару по Україні. Про це у п'ятницю, 29 квітня, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє Daily Mail.

Він припустив, що російський президент може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні у Москві.

"Я не здивуюсь, що він, ймовірно, збирається оголосити, що "зараз ми знаходимося у стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу", - сказав Уоллес. "Путін, який зазнав невдачі майже у всіх цілях, може спробувати консолідувати те, що має і просто стати своєрідною раковою пухлиною всередині країни", - додав він.

Водночас, Уоллес зазначив, що він не має точних відомостей про те, що Путін має намір зробити таку заяву, однак, враховуючи риторику Путіна, він припускає, що таке можливо.

"Я думаю, що він спробує відмовитися від своєї "спеціальної операції". Він розкочував поле, готуючи ґрунт для того, щоб сказати: Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса», - сказав Воллес.

При цьому Воллес закликав допомогти українцям.