17:08 08 лютого Київ, Україна

Міжнародна група призупинила кримінальне розслідування у справі про аварію Боїнгу MH17 , збитого в липні 2014 року російською ракетою із ЗРК «Бук» з боку селища Первомайське у "ДНР". Слідчі не змогли встановити особи членів екіпажу, які керували ракетним комплексом, і не знайшли доказів для порушення нової справи.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на прокуратуру Нідерландів.

Прокурорка Дігна ван Бетцелаєр заявила, що розслідування досягло межі, всі версії вичерпано.



Згідно зі звітом прокурорів, існують переконливі свідчення того, що рішення про постачання ракетного комплексу «Бук» українським бойовикам міг приймати особисто президент росії володимир путін. Згодом «Бук» використали для того, щоб збити літак MH17. Однак, незважаючи на те, що було виявлено багато нових доказів, на цей момент вони недостатньо конкретні, щоб розпочати нове розслідування щодо певних осіб.



Під час пресконференції було опубліковано запис, який слідчі представили як розмову путіна з керівником так званої "ЛНР" ігорем теслярським у листопаді 2017-го. Під час дзвінка путін запитував у теслярського, як той оцінює «військову складову». Теслярський відповів, що на «досить гарній висоті». Також путін згадав у розмові про ініціативу віктора медведчука щодо обміну полоненими.

У листопаді 2022 року суд у Гаазі за результатами розслідування, яке тривало 2,5 року, встановив, що в момент катастрофи Боїнга MH17 рф віддавала накази сепаратистам і контролювала територію "ДНР". У червні було прийнято резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи «Забезпечення відповідальності за збитий рейс МН17», в якій також йшлося про російську ракету «Бук». Згідно з доповіддю ПАРЄ, російська влада весь цей час поширювала дезінформацію, у тому числі суперечливі версії подій, щоб створити плутанину.



Боїнг-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), збили у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту було 298 людей, всі вони загинули. Спільне розслідування Bellingcat та The Insider дозволило встановити ключових підозрюваних у цій справі із позивними «Оріон» та «Дельфін». «Дельфіном» виявився генерал-полковник микола федорович ткачов, головний інспектор Центрального військового округу росії. А «Оріоном» — чинний генерал ГРУ олег владимирович іванников, він же ексміністр оборони Південної Осетії андрій лаптєв, який керував діями російських військ на території України і, серед іншого, командував ПВК "Вагнер".



Одним із чотирьох обвинувачених у справі про аварію є ексміністр оборони «ДНР» ігор гіркін (стрєлков). Також судять ексглаву контррозвідки "ДНР" сергія дубинського та його підлеглих олега пулатова та українця леоніда харченка. У листопаді суд у Нідерландах визнав гіркіна винним у катастрофі, він був оголошений у міжнародний розшук. Відомо, що гіркін контактував з експомічником президента росії владиславом сурковим. Жоден з обвинувачених особисто на засіданнях не присутній, їх судять заочно.