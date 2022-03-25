Путін особисто схвалив участь Абрамовича у переговорах з Україною - Financial Times

Президент володимир путін особисто схвалив участь мільярдера Романа Абрамовича в російсько-українських переговорах, пише Financial Times (FT) із посиланням на два знайомі із ситуацією джерела.
За словами трьох співрозмовників видання, отримавши підтримку путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із офісу українського президента Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.
Як зазначає FT, підтримка путіна вказує на те, що Абрамович шукав схвалення на найвищому рівні, і суперечить заявам самого бізнесмена про те, що він ніколи не належав до найближчого оточення російського президента. Західні посадовці, за даними газети, ставлять під сумнів участь Абрамовича в організації переговорів. А деякі з них вважають, що він перебільшував свою участь у процесі, щоб уникнути санкцій, зазначає видання.
Давид Арахамія, учасник переговорів з боку України та голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, розповів FT, що зустрів Абрамовича у Гомелі під час першого раунду переговорів. "Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", - зазначив він, додавши, що мільярдер "включився в цей процес через міжнародне єврейське співтовариство".
Прессекретар путіна дмитро пєсков відмовився коментувати інформацію про те, що Абрамовича схвалив путін, але підтвердив, що бізнесмен брав участь в організації переговорів.
В останні тижні Абрамович, за словами джерел, сфокусувався на гуманітарних проблемах та спробах влаштувати зустрічі із закордонними посередниками. Він зустрівся з ексканцлером ФРН Герхардом Шредером у москві, також його приватний літак побував в Ізраїлі та Туреччині, чиї лідери включені до переговорів як посередники, пише FT. Втім прессекретар ізраїльського прем'єра Нафталі Беннета заперечує, що Абрамович відіграв будь-яку роль у забезпеченні участі Ізраїлю.
«Він намагається зробити все, що в його силах», — відзначило джерело, близьке до мільярдера. Представник Абрамовича відмовився коментувати переговори та участь у них Абрамовича – з міркувань успішності процесу.
За словами трьох співрозмовників видання, отримавши підтримку путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем із офісу українського президента Володимира Зеленського, щоб допомогти організувати переговори.
Як зазначає FT, підтримка путіна вказує на те, що Абрамович шукав схвалення на найвищому рівні, і суперечить заявам самого бізнесмена про те, що він ніколи не належав до найближчого оточення російського президента. Західні посадовці, за даними газети, ставлять під сумнів участь Абрамовича в організації переговорів. А деякі з них вважають, що він перебільшував свою участь у процесі, щоб уникнути санкцій, зазначає видання.
Давид Арахамія, учасник переговорів з боку України та голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, розповів FT, що зустрів Абрамовича у Гомелі під час першого раунду переговорів. "Я можу підтвердити, що Абрамович бере активну участь у мирних переговорах", - зазначив він, додавши, що мільярдер "включився в цей процес через міжнародне єврейське співтовариство".
Прессекретар путіна дмитро пєсков відмовився коментувати інформацію про те, що Абрамовича схвалив путін, але підтвердив, що бізнесмен брав участь в організації переговорів.
В останні тижні Абрамович, за словами джерел, сфокусувався на гуманітарних проблемах та спробах влаштувати зустрічі із закордонними посередниками. Він зустрівся з ексканцлером ФРН Герхардом Шредером у москві, також його приватний літак побував в Ізраїлі та Туреччині, чиї лідери включені до переговорів як посередники, пише FT. Втім прессекретар ізраїльського прем'єра Нафталі Беннета заперечує, що Абрамович відіграв будь-яку роль у забезпеченні участі Ізраїлю.
«Він намагається зробити все, що в його силах», — відзначило джерело, близьке до мільярдера. Представник Абрамовича відмовився коментувати переговори та участь у них Абрамовича – з міркувань успішності процесу.
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