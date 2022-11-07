Путін змінив верхню вікову межу для вищих чиновників

Керівники російських силових відомств, а також апарату ради федерації та держдуми зможуть зберегти за собою свою посаду до 70 років. Відповідний закон, який підписав президент володимир путін, опублікований на інтернет-порталі правової інформації.
Граничний вік держслужбовця у росії обмежений 65 роками. Закон дозволяє керівникам головної групи посад цивільної служби у федеральних органах виконавчої влади (ФНП, ФСВП, ФССП, Росздравнагляд, Россільгоспнагляд, Роскомнагляд та інші) залишатися на своїй посаді до 70 років.
Закон не поширюється на чиновників, яких призначив сам володимир путін. Щодо них вже діє норма, прийнята у 2021 році: для держслужбовців, які призначаються на посади президентом, обмеження за віком знімаються. Законопроєкт до парламенту вносив путін «з метою підвищення ефективності регулювання державної цивільної служби».
У листопаді 2021 року путін прибрав граничний вік для генералів армії, маршалів та адміралів флоту. Генерал-полковникам та адміралам дозволили служити до 70 років. У пояснювальній записці говорилося, що у деяких випадках виникає потреба у продовженні контракту досвідченими та висококваліфікованими військовими. Раніше усі офіцери вищих чинів могли перебувати на службі, як і цивільні чиновники, лише до 65 років.
Граничний вік держслужбовця у росії обмежений 65 роками. Закон дозволяє керівникам головної групи посад цивільної служби у федеральних органах виконавчої влади (ФНП, ФСВП, ФССП, Росздравнагляд, Россільгоспнагляд, Роскомнагляд та інші) залишатися на своїй посаді до 70 років.
Закон не поширюється на чиновників, яких призначив сам володимир путін. Щодо них вже діє норма, прийнята у 2021 році: для держслужбовців, які призначаються на посади президентом, обмеження за віком знімаються. Законопроєкт до парламенту вносив путін «з метою підвищення ефективності регулювання державної цивільної служби».
У листопаді 2021 року путін прибрав граничний вік для генералів армії, маршалів та адміралів флоту. Генерал-полковникам та адміралам дозволили служити до 70 років. У пояснювальній записці говорилося, що у деяких випадках виникає потреба у продовженні контракту досвідченими та висококваліфікованими військовими. Раніше усі офіцери вищих чинів могли перебувати на службі, як і цивільні чиновники, лише до 65 років.
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