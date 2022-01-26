Путін "грає в покер, а не в шахи", - колишній глава британської розвідки

09:10 26 січень Київ, Україна

Чому президент РФ Володимир Путін не відпустить Україну? За словами колишнього глави британської агенції зовнішньої розвідки МІ-6 Алекса Янгера, немає сценарію, за яким глава Кремля міг би відступити таким чином, щоб виправдати очікування, які сам створив.



У вівторок британські офіційні особи заявили, що елементи російського військового контингенту вже діють на території України.

"Нам стає відомо про значну кількість осіб, які, за оцінками, пов'язані з операціями російських військ і зараз перебувають в Україні", - заявив міністр Збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі.

Його висловлювання співпали із заявою СБУ України про те, що вона розгромила групу диверсантів, які готували серію дестабілізуючих атак уздовж кордонів України. У СБУ заявили, що диверсанти, «координовані російськими спецслужбами», мали намір атакувати інфраструктуру.



Минулого тижня Пентагон звинуватив Росію у підготовці нападу на Україну та плануванні операції під хибним прапором для його виправдання.

«Росія заздалегідь підготувала групу оперативників для проведення того, що ми називаємо операцією під хибним прапором, операцію було розроблено так, щоб стати приводом для вторгнення в Україну», — заявив представник Пентагону Джон Кірбі

Російські офіційні особи заперечують будь-які плани вторгнення в Україну, незважаючи на те, що вони нарощують збройні сили вздовж кордонів свого сусіда, де за оцінками Міністерства оборони України дислоковано 127 000 військовослужбовців.. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув звинувачення у тому, що Росія планує розпочати наступ, назвавши їх «істерією».



Але в міру зростання напруженості у Східній Європі деякі західні дипломати та аналітики побоюються, що геополітична конфронтація наближається до моменту, коли уникнути конфлікту буде неможливо, і Путін, можливо, загнав себе у становище, при якому він не має змоги звернути з дороги і не втратити обличчя.



Путін давно, схоже, налаштований кинути виклик результатам холодної війни та прагне відновити російську сферу впливу у Східній Європі. Збереження впливу на Україну та недопущення вступу країни до НАТО є ключовими елементами цього проєкту.

«Володимир Путін вважає нинішню архітектуру безпеки неприйнятною та небезпечною для Росії. Це неприйнятно, тому що це свідчить про посилення військових, політичних та економічних відносин між Україною та Заходом, а Путін вважає Захід принципово ворожим Росії», — вважають Ліана Фікс та Майкл Кіммейдж із Німецького фонду Маршалла.

Дрейф України у бік Заходу вже давно дратує російського лідера. У 2008 році Путін сказав тодішньому президенту США Джорджу Бушу: «Ви маєте зрозуміти, Джордже, що Україна — це навіть не країна». З того часу він не змінив своєї думки. Після анексії Криму та посилення сепаратистської агітації, заохочуваної Кремлем на сході України, Путін сказав: «Росіяни та українці – один народ. Київ – мати міст руських. Стародавня Русь — наше спільне джерело, і ми не можемо жити один без одного».



Минулого року російський лідер написав трактат на 5000 слів під назвою «Про історичну єдність росіян та українців», у якому він стверджував, що Україна може бути суверенною лише у партнерстві з Росією і що вона ослаблена зусиллями Заходу щодо підриву слов'янської єдності. Один історик назвав це есе «закликом до зброї».



Ще в листопаді 2014 року в Донецьку промосковські бойовики з кавказького регіону Росії, що недавно прибули, в основному чеченці та осетини, не сумнівалися в тому, чому вони опинилися в українському Донбасі, нещодавно захопленому зборищем повстанців і сепаратистів.



Щодо їхніх інтересів, то вони захищали матінку-Росію від НАТО і повертали собі Україну. Бородатий 28-річний етнічний осетин, ведмідь з кострубатим лівим вухом і ветеран п'ятиденної війни Росії проти Грузії в 2008 році, прокоментував ситуацію одному з журналістів: «Мої бабусі та дідусі були вбиті тут, в Україні, під час Другої світової війни проти фашистів, та я маю закінчити їхню роботу».



Він та його товариші-осетинці, досвідчені бійці, стверджували, що перебувають у відпустці у лавах російської армії. Вони заявили, що Майдан, який майже десять років тому скинув президента України Віктора Януковича, союзника президента Путіна, був справою рук НАТО, американців та європейців та частиною змови проти Росії.

«НАТО залякувало нас у Грузії, і тепер вони знову роблять те саме тут, і ми повинні їх зупинити. Це земля моїх предків, і я маю брати участь. Якщо ви не зупините фашистів, вони розростуться і коли ми закінчимо тут, на Донбасі, тоді ми поїдемо до Києва».

Марш на Київ так і не відбувся, і конфлікт обмежився Донбасом, який забрав із самого початку понад 15 000 життів. Дехто побоюється, що Путін, який назвав розпад радянської імперії «найбільшою геополітичною катастрофою століття», може серйозно обмірковувати напад на Україну.



Чеченці, осетини та етнічні росіяни прибули у великій кількості наприкінці 2014 року, щоб "зміцнити" та організувати місцевих сепаратистів та допомогти їм дати відсіч українському контрнаступу. Вони повторювали, як папуги, те, що вони чули з Кремля відтоді, як Путін вперше обійняв посаду в 1999 році, про те, що Росія оточена противниками і пограбована, при розпаді Радянського Союзу, причому найбільш "великим грабіжником" була Україна.



На цей момент Путін «виглядає більш рішучим, ніж будь-коли», щоб повернути час назад, каже Фредерік Кемпе, президент Атлантичної ради, американської дослідницької групи. Він бачить у Путіні опортуніста, який випробовує Захід, але з чітким напрямом.