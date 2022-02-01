Путін і Ердоган закликали до деескалації напруженості в Ізраїлі

16:25 12 травень Київ, Україна

Глави Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорили ізраїльсько-палестинський конфлікт і закликали до мирного врегулювання ситуації.



Про це з посиланням на пресслужбу Кремля повідомляють росЗМІ.

"Проведено предметний обмін думками у зв'язку із загостренням обстановки в Східному Єрусалимі. Висловлена серйозна стурбованість триваючими зіткненнями, зростанням кількості вбитих і поранених. Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган закликали сторони до деескалації напруженості і мирного врегулювання виникаючих питань", - сказано в повідомленні.

Сторони також підкреслили свою принципову підтримку дводержавного вирішення палестино-ізраїльського конфлікту на основі загальновизнаних міжнародно-правових норм.



Нагадаємо, що в Хевроні йдуть сутички армії Ізраїлю з палестинцями. Запеклі зіткнення відбувалися в місті Ель-Халіль, є поранені серед палестинців, які протестують.



Також Ізраїль заявив про загрозу проникнення ХАМАС. На кордоні з Сектором Гази оголошено режим НС, ізраїльтянам рекомендували не виходити з будинків.