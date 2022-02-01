Путін і Ердоган закликали до деескалації напруженості в Ізраїлі

Глави Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорили ізраїльсько-палестинський конфлікт і закликали до мирного врегулювання ситуації.
Про це з посиланням на пресслужбу Кремля повідомляють росЗМІ.
Про це з посиланням на пресслужбу Кремля повідомляють росЗМІ.
Сторони також підкреслили свою принципову підтримку дводержавного вирішення палестино-ізраїльського конфлікту на основі загальновизнаних міжнародно-правових норм.
Нагадаємо, що в Хевроні йдуть сутички армії Ізраїлю з палестинцями. Запеклі зіткнення відбувалися в місті Ель-Халіль, є поранені серед палестинців, які протестують.
Також Ізраїль заявив про загрозу проникнення ХАМАС. На кордоні з Сектором Гази оголошено режим НС, ізраїльтянам рекомендували не виходити з будинків.
Нагадаємо, що в Хевроні йдуть сутички армії Ізраїлю з палестинцями. Запеклі зіткнення відбувалися в місті Ель-Халіль, є поранені серед палестинців, які протестують.
Також Ізраїль заявив про загрозу проникнення ХАМАС. На кордоні з Сектором Гази оголошено режим НС, ізраїльтянам рекомендували не виходити з будинків.
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