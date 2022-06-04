Путін «гарантує» безпечні шляхи вивезення зерна з України

09:26 04 червня Київ, Україна

Як завжди без тіні збентеження, відзначений своєю брехливістю глава кремля путін показав «глибоке занепокоєння» проблемою вивезення зерна з України.. Він заявив в інтерв'ю програмі «москва.кремль.путін», що росія готова забезпечити вивезення українського зерна через окуповані нею порти Бердянська та Маріуполя, а також гарантує мирний прохід суден із зерном у міжнародні води з тих портів, що знаходяться під контролем України.

Путін зазначив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон, і є кілька способів такого експорту.

"Перший – будь ласка, можна вивозити через порти, що знаходяться під контролем України, Чорноморське узбережжя – Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води. Вони повинні розмінувати та підняти з дна Чорного моря кораблі, які були спеціально затоплені, щоб утруднити вхід у ці порти на півдні України. Ми готові це зробити, ми не користуватимемося ситуацією розмінування для того, щоб зробити якісь атаки з моря", - сказав глава кремля.

За його словами, також є інша можливість.

"Порти Азовського моря – Бердянськ, Маріуполь – знаходяться під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, зокрема, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування. Ми створимо необхідну логістику", – заявив він.

Крім того, як зазначив путін, Україна може вивозити зерно через Румунію, Угорщину чи Польщу.

Найпростішим і найдешевшим варіантом вивезення українського зерна президент Росії назвав експорт через Білорусь.

"Але для цього потрібно знімати санкції з Білорусі. Президент Білорусі ставить питання саме так. Якщо хтось хоче вирішити проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб – через Білорусь”, - наголосив путін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не отримувала від Росії жодних гарантій безпечного проходу суден із зерном з українських портів.