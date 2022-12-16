Путін їде до лукашенка говорити про "ситуацію у регіоні"

Президент росії володимир путін прилетить до мінська 19 грудня для зустрічі з невизнаним низкою країн президентом білорусі олександром лукашенком.
Про це повідомляє пресслужба лукашенка.
Глави держав обговорять реалізацію прийнятих раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів.
Окрім того, найважливішою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.
Путін і лукашенко обговорять безпеку, "обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають".
У Генштабі Збройних сил України не виключають, що керівництво білорусі готується до участі у війні. У той самий час, ймовірність наступу з території білорусі залишається низькою.
За даними Інституту вивчення війни, лукашенко, з великою ймовірністю, й надалі даватиме росії доступ до повітряного простору своєї країни та території, у тому числі для повторної спроби взяти Київ, що на думку аналітиків, не матиме успіху.
Глави держав обговорять реалізацію прийнятих раніше союзних програм. Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проєкти з акцентом на заміщення імпортних товарів.
Окрім того, найважливішою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.
Путін і лукашенко обговорять безпеку, "обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають".
У Генштабі Збройних сил України не виключають, що керівництво білорусі готується до участі у війні. У той самий час, ймовірність наступу з території білорусі залишається низькою.
За даними Інституту вивчення війни, лукашенко, з великою ймовірністю, й надалі даватиме росії доступ до повітряного простору своєї країни та території, у тому числі для повторної спроби взяти Київ, що на думку аналітиків, не матиме успіху.
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