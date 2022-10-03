Путін швидко визнав, що з оголошеною ним мобілізацією є проблеми - розвідка

За даними розвідки Британії, російський президент швидко визнав, що з оголошеною мобілізацією є проблеми, а місцевим чиновникам не пояснили її масштаби.
Про це йдеться в огляді, оприлюдненому Міноборони Британії у понеділок.
29 вересня путін звернувся до свого Радбезу з приводу мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".
Російські військкомати майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене путіним та його міноборони, йдеться у зведенні.
У той час як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання та пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.
Раніше британська розвідка спрогнозувала ще гірше медзабезпечення військових росії з масовою мобілізацією.
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