Путін швидко визнав, що з оголошеною ним мобілізацією є проблеми - розвідка

10:31 03 жовтня Київ, Україна

За даними розвідки Британії, російський президент швидко визнав, що з оголошеною мобілізацією є проблеми, а місцевим чиновникам не пояснили її масштаби.



Про це йдеться в огляді, оприлюдненому Міноборони Британії у понеділок.



29 вересня путін звернувся до свого Радбезу з приводу мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

"Надзвичайно швидке визнання путіним проблем відзначає дисфункцію мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, мабуть, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії", - пояснює британська розвідка.



Російські військкомати майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене путіним та його міноборони, йдеться у зведенні.



У той час як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання та пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.



Раніше британська розвідка спрогнозувала ще гірше медзабезпечення військових росії з масовою мобілізацією.