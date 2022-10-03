Путін продовжуватиме програвати на полі бою - ексдиректор ЦРУ

13:30 03 жовтня Київ, Україна

За словами ексдиректора ЦРУ Девіда Петреуса, російський диктатор путін загнав себе в глухий кут в Україні, вийти з якого йому не допоможуть жодні відчайдушні кроки, включаючи ядерні погрози.



Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.

«Путін програє незважаючи на значні, але відчайдушні кроки. Президент Зеленський та Україна мобілізувалися набагато краще, ніж росія», – сказав Петреус, додавши, що Україна набрала, навчила, спорядила, організувала та застосувала війська «незрівнянно краще, ніж росія».

Незважаючи на браваду путіна, Петреус вважає, що «ніякі анексії або навіть приховані ядерні погрози не зможуть вивести його з цієї ситуації».



Відповідаючи на запитання ведучого, чи зможе росія виграти війну з Україною, Петреус сказав, що не бачить, як це можливо.

"Вони не можуть. Він (путін – ред.) нічого не може зробити зараз», - зазначив він.

Колишній глава ЦРУ вважає, що путін «продовжуватиме програвати на полі бою», а його енергетична війна проти Європи не дасть очікуваних результатів.

«У Європі буде важка зима. Буде дуже скорочений потік природного газу, але вони це переживуть і я не думаю, що вони підуть на згортання підтримки України», - сказав він. "Для самого ж путіна та росії ситуація може стати ще гіршою, і навіть використання тактичної ядерної зброї на полі бою цього анітрохи не змінить», – сказав Петреус.

Він також висловив упевненість у тому, що використання путіним ядерної зброї у війні проти України викличе дуже жорстку відповідь з боку США.

«Це не може залишитися без відповіді. Це не означає, що відповідь буде ядерною. Нікому не потрібна ядерна ескалація. Але ми маємо показати, що це не можна прийняти в жодному разі», - заявив ексглава ЦРУ.



Петреус сказав, що у відповідь на застосування росією ядерної зброї США та їхні союзники по НАТО можуть «знищити всі російські звичайні сили, які ми зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, який анексувала росія в 2014 році, і на кораблях у Чорному морі».