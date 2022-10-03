Путін продовжуватиме програвати на полі бою - ексдиректор ЦРУ

За словами ексдиректора ЦРУ Девіда Петреуса, російський диктатор путін загнав себе в глухий кут в Україні, вийти з якого йому не допоможуть жодні відчайдушні кроки, включаючи ядерні погрози.
Про це він сказав в інтерв'ю ABC News.
Незважаючи на браваду путіна, Петреус вважає, що «ніякі анексії або навіть приховані ядерні погрози не зможуть вивести його з цієї ситуації».
Відповідаючи на запитання ведучого, чи зможе росія виграти війну з Україною, Петреус сказав, що не бачить, як це можливо.
Відповідаючи на запитання ведучого, чи зможе росія виграти війну з Україною, Петреус сказав, що не бачить, як це можливо.
Колишній глава ЦРУ вважає, що путін «продовжуватиме програвати на полі бою», а його енергетична війна проти Європи не дасть очікуваних результатів.
Він також висловив упевненість у тому, що використання путіним ядерної зброї у війні проти України викличе дуже жорстку відповідь з боку США.
Петреус сказав, що у відповідь на застосування росією ядерної зброї США та їхні союзники по НАТО можуть «знищити всі російські звичайні сили, які ми зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, в Криму, який анексувала росія в 2014 році, і на кораблях у Чорному морі».
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